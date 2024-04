PDT recorre em caso de deputados

Foto: © Marcelo Camargo/Agência Brasil Sede do TSE em Brasília

Desenrolando há quase um ano no Ceará, "novela" da saída do grupo de Cid Gomes (PSB) do PDT teve mais um episódio. No último fim de semana, o PDT Nacional apresentou novo recurso no caso, desta vez contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) que reconheceu justa causa para 14 deputados estaduais – entre efetivos e suplentes – que tentam deixar o partido sem perda do mandato na Assembleia Legislativa. Desde o final do ano passado, parlamentares do grupo de Cid que ainda seguem na sigla tentam justificar uma possível saída da legenda, alegando terem sofrido perseguição política pelo comando local pedetista. Como o recurso ocorre no âmbito do TRE-CE, o embate ainda não deverá seguir de imediato para o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deverá dar a palavra final no caso.

Migração

A preço de hoje, destino para a maioria dos parlamentares é o PSB de Cid Gomes. Ninguém garante, no entanto, que parte dos deputados não "se perca" pelo caminho, com convites inclusive do PT Ceará.

Precedente

Vale lembrar que, na semana passada, Evandro Leitão (PT) recebeu parecer favorável da procuradoria-geral da República em ação semelhante que corre no TSE. O hoje petista deixou o partido ainda no ano passado.

Oitivas

Ainda sobre a "novela" Enel Ceará: ficou fechada para amanhã, quarta-feira, oitiva da CPI da Enel da Assembleia que irá colher depoimentos de dirigentes da empresa no Estado, incluindo do presidente nacional Antonio Scala.

Ano de eleição

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE) iniciou ontem novo posto temporário de atendimento no Giga Mall de Messejana. Posto funciona até sexta-feira, 26, das 8h às 14h. Horar de o eleitor ficar quite com a Justiça Eleitoral.

Cazuza

A CAIXA Cultural Fortaleza apresenta, de 25 a 28 de abril, o espetáculo "Tudo é Amor", homenagem do cantor pernambucano Almério ao eterno Cazuza. Ingressos à venda por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

COP30

A Seuma representou a Prefeitura de Fortaleza no 3º Encontro Nacional do Iclei Brasil, organização internacional de sustentabilidade. Na pauta, preparativos para a COP30, que acontece em 2025 em Fortaleza.

Foto: Érika Fonseca/CMFor VEREADOR Léo Couto (PSB)

Oposição de Sarto "aditivada"

Um dos vereadores mais próximos de Camilo Santana, Léo Couto (PSB) destaca fase ativa da oposição a José Sarto (PDT), que teve crescimento após período da janela partidária. "Não vamos nos calar. A população de Fortaleza merece esclarecimentos".

Pecém

O Carmel Cumbuco Resort recebe amanhã o evento "Finanças Sustentáveis no Ceará: Rumo a um Futuro Responsável". Ação é da Associação das Empresas do Porto do Pecém (Aecipp) e espera executivos de todo o Estado.

Mercado

A Courofino, referência cearense de fabricação em couro, anunciou nova estruturação para o mercado, incluindo Fred Soares como CEO da empresa e Fernanda Lenzi na nova função de Head de Marketing e Canais Digitais.

ibyte

Referência no setor de informática do Ceará, a ibyte inaugura hoje a ampliação de sua primeira loja em Fortaleza, instalada há mais de 20 anos no cruzamento entre a avenida Rui Barbosa e a rua Tomás Acioli. A ideia é que, além do atendimento no varejo, a unidade vire um hub de negócios com espaço para revendedores e CNPJs.