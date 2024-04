Evandro rebate Sarto sobre IJF: "Está bom de o prefeito assumir suas responsabilidades"

Foto: AURÉLIO ALVES José Sarto e Evandro Leitão batem boca pelas redes sociais

O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), criticou nesta terça-feira, 23, fala do prefeito José Sarto (PDT) cobrando o Governo do Ceará por episódio de violência ocorrido dentro do Instituto José Frota (IJF).

“Obviamente que houve uma falha na segurança do equipamento público (...) se acontece alguma coisa aqui dentro da Assembleia, a responsabilidade é minha, do presidente da Assembleia”, destacou Evandro Leitão.

“Agora, se querer terceirizar uma responsabilidade, (dizer) que foi falha da segurança do Estado do Ceará, é até brincadeira. É brincadeira, é estar querendo brincar com a inteligência das pessoas, é debochar da população. Está bom de o prefeito Sarto também assumir suas responsabilidades”, disse o deputado.

A fala ocorre após Sarto atribuir ao Governo do Estado a responsabilidade pelo assassinato ocorrido nas dependências do IJF. “É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade”, disse o prefeito. (com informações do repórter Yuri Gomes)