Evandro reforça que irá buscar Luizianne "no momento apropriado"

Foto: Reprodução/Twitter e Fábio Lima/O POVO Evandro Leitão e Luizianne Lins são os pré-candidatos que seguem na disputa interna do PT sobre quem concorrerá à Prefeitura de Fortaleza

Escolhido no último domingo como nome que irá representar o PT na eleição deste ano em Fortaleza, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), reforçou nesta terça-feira, 23, que irá buscar a deputada Luizianne Lins (PT) de olho em contar com o apoio da correligionária na disputa.

Até às vésperas da definição do fim de semana, Luizianne era cotada para ocupar a 2ª posição na votação interna do PT. Diante da “vitória certa” de Leitão, no entanto, a petista preferiu retirar o nome da disputa, com delegados ligados a ela se abstendo da votação.

Destacando que deseja construir diálogo com a ex-prefeita na eleição deste ano, Evandro reforça que aguarda apenas “o momento apropriado” para buscar Luizianne. “Nós vamos aguardar. Primeiro, a gente tem que respeitar o momento das pessoas. A gente não pode querer simplesmente passar por cima ou tratoras, tem que respeitar os momentos”, diz.

“No momento mais apropriado nós iremos procurar a deputada Luizianne, isso é fato. Estamos só respeitando, domingo agora tivemos um processo interno do PT, então estamos só dando um tempinho para procurá-la”, destaca o parlamentar. (com informações do repórter Yuri Gomes)