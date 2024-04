Petistas veem "gesto" de Luizianne por união

Foto: Reprodução/YouTube PT Ceará Deputada federal Luizianne Lins

Três dias após encontro do PT Fortaleza eleger Evandro Leitão (PT) como pré-candidato do partido para as eleições da Capital, ainda não há nenhuma manifestação da deputada Luizianne Lins (PT) sobre a definição. Atitude da parlamentar em retirar sua candidatura da eleição interna petista, no entanto, tem sido enxergada como um "gesto" por unidade por algumas das principais lideranças do partido no Ceará. "É um grande gesto de construção de unidade. Eu quero fazer uma referência muito elogiosa à companheira Luizianne, acho que o que ela fez é um gesto que temos que dar muito valor a ele", disse ontem o próprio governador Elmano de Freitas (PT). Presidente do PT Fortaleza, o deputado Guilherme Sampaio também segue linha semelhante, avaliando a saída de Luizianne como "gesto para construção de uma unidade".

Panos quentes

"Otimismo" de Elmano, Guilherme e outros, no entanto, ainda não foi endossado publicamente nem por Luizianne nem por seus aliados. No domingo, falas deles acabavam sendo críticas à escolha de Evandro.

Racha?

Com uma disputa eleitoral das mais duras se aproximando, é de se esperar maior volume de movimentações de olho em unir o PT Ceará. Até agora, no entanto, cenário nesta seara não tem sido dos melhores.

"Conveniência"

Vereador Júlio Brizzi (PT) apresentou projeto de lei que obriga empresas organizadoras de eventos a dispor de pelo menos um meio de venda de ingressos sem a cobrança de "taxas de conveniência" ou outros encargos adicionais.

Cruel

Marcado para novembro, show de Caetano Veloso e Maria Bethânia no Castelão causou polêmica recente por cobrar "salgadas" taxas de conveniência na venda online, chegando a até 20% do valor dos ingressos.

Premiação

O Coco Bambu Iguatemi recebe amanhã, às 19h, a 4ª edição do Prêmio Condomínios, realizado pela Associação das Administradoras e Condomínios do Ceará (Adconce). São 45 empresas indicadas, em nove categorias.

Fazendários

Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf) realiza hoje, às 17h30min, premiação do 2º Prêmio Sintaf de Jornalismo. Evento ocorre na Biblioteca Pública Estadual do Ceará e destaca reportagens sobre o setor fazendário.

Foto: FCO FONTENELE Antônio Scala, presidente da Enel no Brasil

CPI da Enel tem "dia D"

Depois de muito bate-boca e reuniões em todo o Brasil, CPI da Enel deve ter dia decisivo nesta quarta-feira, com realização de coleta de depoimentos com direito a convocação do presidente da empresa no Brasil, Antônio Scala.

Vem pra...

A Assembleia Legislativa realiza neste domingo a 2ª edição do Vem Pra Alece, evento na sede do Legislativo com programação diversa de atrações para a população, incluindo feira gastronômica e prestação de serviços.

...Alece?

Antônio Henrique (PDT), no entanto, faz ponderação, lembrando que galerias da Casa estão hoje fechadas, o que impede acesso mais próximo da população aos deputados. Fechamento ocorreu ainda durante a Covid.

São João na França



O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (PSDB), se reuniu ontem com o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain. A Prefeitura tenta buscar apoio do governo francês para divulgar o São João de Maracanaú, sobretudo durante as Olimpíadas de 2024, que acontecem entre julho e agosto em Paris.