Secretário diz que crime no IJF foi "passional" e critica fala "leviana" de Sarto

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,02.04.2024: Samuel Elanio, secretario de segurança. Governador Elmano de Freitas participa do lançamento do App Meu Celular. SSPSD.

O secretário da Segurança Pública do Ceará, Samuel Elânio, afirmou nesta terça-feira, 23, que homicídio ocorrido nesta manhã no Instituto José Frota (IJF) teria caráter de “crime passional”, provocado por ciúmes envolvendo o criminoso e a vítima, e não teria qualquer relação com organizações criminosas do Estado.

“Foi um crime identificado já como crime passional. A pessoa que praticou esse crime é o ex-funcionário do IJF, demitido no ano de 2022. Conseguiu adentrar o hospital ainda com o reconhecimento facial e, por motivo de ciúmes, ele veio ao praticar esse homicídio com relação à vítima, motivo pelo qual a sua companheira trabalha no hospital também e além de tudo, veio a lesionar uma outra pessoa.”, disse Elânio.

Segundo o secretário, o criminoso já teria sido identificado e é agora procurado pelas forças de segurança do Ceará. “Essa pessoa já está identificada, as inteligências e as forças de seguranças do Estado do Ceará já estão procurando o responsável para realizar a sua prisão em flagrante e dizer mais uma vez que não se trata de Segurança Pública”, diz.

Em coletiva de imprensa, o secretário também fez duras críticas a fala do prefeito José Sarto (PDT), que cobrou o Governo do Estado por conta do crime, chegando a classificar a gestão de ser “cúmplice” dos casos de violência.

“Tivemos o conhecimento é das falas do Prefeito, que de forma irresponsável e leviana, fez menção se tratar de grupo criminoso , e não tem qualquer relação nenhuma com ação de grupo criminoso”, destaca.