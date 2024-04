Luizianne e Evandro: Só Elmano na causa

Foto: Samuel Setubal GOVERNADOR Elmano de Freitas disse que naõ fará "politicagem"

Quase uma semana após Evandro Leitão (PT) ser escolhido como representante do PT nas eleições deste ano em Fortaleza, ainda não existe posição pública da deputada Luizianne Lins (PT), 2ª colocada na disputa interna petista, sobre a definição do partido. Para aliados tanto do presidente da Assembleia quanto da ex-prefeita, no entanto, ainda "há luz no fim do túnel", com ambos os lados ainda admitindo uma composição entre os dois para a eleição deste ano. O acordo, no entanto, estaria nas mãos do governador Elmano de Freitas (PT). Neutro na maior parte da disputa interna entre os petistas e aliado histórico da deputada, o governador é visto como o único nome capaz de mediar um possível acordo entre ela e Evandro. Neste sentido, petistas apostam em uma possível conversa entre Elmano e Luizianne até a próxima semana.

Animado

Elmano, aliás, já começou oficialmente a "embarcar" na candidatura de Evandro, afirmando ontem que o recém-filiado petista poderá ser uma "grande revelação" para a disputa, com direito a elogios à atuação do deputado.

Pedra...

Ampliada durante o período da janela partidária e hoje com até 18 vereadores, oposição do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara Municipal dá sinais de que entra no período eleitoral disposta a "fazer barulho" no Legislativo.

...no sapato

Em sessão de ontem, opositores fizeram protesto contra aprovação de pedido de empréstimo em R$ 425 milhões da gestão e levaram até cédulas falsas com o rosto do prefeito (e da cachorrinha Marrion) para a tribuna da Casa.

Numa boa

Entre os mais ativos na "ofensiva" estão Bruno Mesquita (PSD) e Tia Francisca (PSD), até recentemente aliados da gestão. O barulho, no entanto, não rendeu maiores problemas, com aprovação da medida por 24 votos a 16.

Pressões

Reunião do Conselho Estadual de Políticas Culturais da quarta-feira ficou marcada por muitas cobranças de artistas à Secult. Insatisfação envolve execução da Lei Paulo Gustavo, que estaria com cronograma atrasado de pagamento.

Movimentos

Vale ressaltar que a titular da Secult, Luisa Cela, recentemente se filiou ao PSB e passou a ser cotada como possível indicação do partido para a vice de Evandro Leitão (PT). Pressão, portanto, é o que não deve faltar.

Foto: FCO Fontenele Capitão Wagner

Wagner abre série O POVO/CBN

Começa hoje, das 9h às 11h, ciclo de sabatinas na Rádio O POVO/CBN com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Primeiro entrevistado será Capitão Wagner (União). Acompanhe na FM 95,5 e nas redes sociais da Rádio.

Em família

Município de Pacatuba deve ter eleição das mais animadas neste ano, principalmente após o recém-formado racha entre o prefeito afastado Carlomano Marques (MDB) e o seu sobrinho, o atual prefeito Rafael Marques (PSB).

Sinais

Ontem, o juiz da 57ª Zona Eleitoral de Pacatuba já determinou a suspensão de uma pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas no município. Segundo denúncia do União Brasil, levantamento incluía áreas de Maracanaú.

Horizontais

O cantor e DJ Alan Morais lança em 30 de abril seu primeiro LP "A Voz e Verso - Alan Morais e Carlos Nóbrega", com show às 21h no Esquina Brasil (Av. Antônio Sales, 3177). /// O Terrazo Shopping de Eusébio recebe este sábado o evento "Autismo com Afeto", com ações de conscientização e inclusão de pessoas autistas.