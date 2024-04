Capitão Wagner nega aliança com Sarto

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 26-04-2024: Rádio O POVO CBN entrevista Capitão Wagner, pré-candidato a prefeitura de Fortaleza. (Foto: Yuri Allen/ Especial para O POVO)

Pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, o ex-deputado Capitão Wagner negou ontem qualquer movimentação no sentido de formar aliança com o prefeito José Sarto (PDT), tanto na base da gestão quanto nas eleições deste ano. Em entrevista à Rádio O POVO/CBN, Wagner rejeitou tese da aproximação com o prefeito, levantada inclusive por deputados ligados a Cid Gomes (PSB) hoje de saída do PDT. "O União é adversário do Sarto. Não é inimigo, porque a gente quer acabar com isso de inimigo político, mas é adversário", diz. Neste sentido, ele nega qualquer relação na indicação do ex-deputado Raimundo Matos (PL), candidato a vice na chapa de Wagner ao Governo do Ceará em 2022 e atual secretário municipal, na equipe de Sarto. "Essa aliança não é comigo, tem que colocar na conta do PL".

Parecidos...

Durante a entrevista, Wagner também destacou diferenças de perfil entre André Fernandes (PL) e Eduardo Girão (Novo), que dividirão com ele - pela primeira vez - a busca pelo eleitorado conservador de Fortaleza.

...não iguais

"Acho que o comportamento, a demonstração de que a gente conhece a cidade", diz, citando também relação com a periferia de Fortaleza. "Sempre tive minhas bases fortalecidas na periferia de Fortaleza", afirma o pré-candidato.

Recomeço

Elmano de Freitas (PT) participou ontem de reunião com representantes de docentes da Uece, Urca e UVA. Conversa simboliza retomada do diálogo após semanas de tensão entre governo e grevistas das instituições.

Chapa 100

Formada para apoiar Luizianne Lins (PT) na disputa interna do PT Fortaleza, chapa unindo diferentes correntes do partido a favor da deputada quer se tornar uma força "permanente" dentro da militância da legenda na Capital.

Para ficar

Quem destaca a ideia é Liliane Araújo, vice do PT Fortaleza. "Sentimos a necessidade de unificar para ter mais força, aproximar a sociedade civil petista. Não só em ano de eleição, mas também nos processos internos do partido".

Dragão 25

Fim de semana movimentado no Dragão do Mar, com shows da banda Lagosta Bronzeada (hoje às 19h) e de Marcelo D2 (amanhã às 17h). Apresentações integram as comemorações dos 25 anos do Centro Cultural.

Congresso e a desoneração

Deputado federal e presidente da Fecomercio Ceará, Luiz Gastão (PSD) lamenta decisão do ministro Cristiano Zanin (STF) que suspendeu a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de municípios e setores produtivos até 2027.

Alternativas

"Você pode até não concordar com a questão da desoneração. Mas foi algo que teve um processo, foi aprovado pelo Congresso", diz, lamentando ainda a ausência de propostas alternativas pelo Governo Federal.

Método

Neste sentido, Gastão questiona sobretudo a forma da anulação, determinada em decisão monocrática do ministro. "Vai acabar gerando só nova lei proibindo esse tipo de suspensão por matéria aprovada no Congresso".

Horizontais

Jornada da Integração da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL) chega na próxima segunda-feira, 29, à região Jaguaribana. /// Serão diversos cursos de qualificação e rodadas de negócios até 28 de maio. /// Jornada ocorre desde maio, percorrendo diversas regiões do Estado.