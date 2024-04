Caso de deputados do PDT vai ao TSE

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Raimundo Nonato Silva Santos, autorizou o envio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dos autos do processo onde 14 deputados estaduais do PDT do Ceará - entre efetivos e suplentes - tentam justificar uma possível desfiliação da sigla. No início de abril, o TRE-CE decidiu pelo reconhecimento de "discriminação pessoal" e de "mudança substancial do programa partidário" do PDT Ceará no caso, o que autorizaria a saída dos deputados sem prejuízo para os mandatos na Assembleia. O PDT Nacional, no entanto, apresentou Recurso Ordinário Eleitoral rejeitando a tese. Caso tramita na Justiça Eleitoral desde dezembro do ano passado. Apesar de autorizar a remessa ao TSE, Silva Santos também abre prazo para possíveis contrarrazões dos deputados.

Vai-vem

A preço de hoje, destino mais provável de pedetistas é o PSB do senador Cid Gomes. Há quem aposte, no entanto, que alguns parlamentares podem "se perder" no caminho, com filiações cogitadas até no PT.

Virada

A tese de "mudança substancial" no programa do PDT tem base em suposta aproximação do governo José Sarto (PDT) com Capitão Wagner (União). Wagner, no entanto, rejeitou a tese em entrevista à Rádio O POVO CBN.

Movimento

A Assembleia Legislativa contabilizou pelo menos cinco mil participantes na 2ª edição do "Vem Pra Alece", evento que busca aproximar a Casa da sociedade e oferece diversas ações de cidadania ou prestação de serviços.

Acesso

Continua a valer, no entanto, aquela velha cobrança: quando a população voltará a poder acessar galerias do Legislativo? Espaço que deveria ser público foi fechado ainda na época da pandemia de Covid-19.

Articulação

Bloco de oposição na Assembleia, com PDT, PL e União Brasil, promete subir o tom nas cobranças ao governo Elmano de Freitas (PT) na segurança. Há compreensão de que casos graves chegaram a um "limite".

Autismo

A Alece recebe hoje, às 14h, audiência para discussão de políticas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista no Ceará. Iniciativa de Larissa Gaspar (PT), vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania.

Girão é entrevistado hoje

Continua hoje, a partir das 9h, ciclo de entrevistas da Rádio O POVO CBN com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Nesta segunda-feira, participa da conversa o senador Eduardo Girão (Novo). Acompanhe na FM 95,5 e redes sociais da Rádio.

Ação..

Reclamações do vereador Adail Júnior (PDT) na tribuna da Câmara Municipal parecem ter funcionado. Nos últimos dias, o vereador divulgou vários vídeos elogiando obras da Prefeitura em bairros de sua base eleitoral.

..e reação

Em um dos vídeos o vereador é acompanhado inclusive pelo secretário Samuel Dias (Infraestrutura). No início do mês, Adail surpreendeu aliados ao puxar discursos criticando a ausência de obras da gestão nesses bairros.

Horizontais_

Ações da Prefeitura no Antônio Bezerra, um dos bairros ligados a Adail Júnior, poderiam contemplar também cratera da rua Doutor Manoel Soares. No sábado, O POVO noticiou "aniversário" de dois meses do buraco. /// Fim de semana de festa com notícia de que 5 açudes do Ceará atingiram maior nível da última década.