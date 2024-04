Élcio e as relações com Lula e Bolsonaro

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 23.04.29 - Vice Prefeito Élcio Batista, em entrevista no Jogo Político (Fco Fontenele/O POVO)

O vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) voltou a destacar ontem o mau momento na relação entre José Sarto (PDT) e governos do PT no Estado e na União. Afirmando que Fortaleza não tem recebido "a atenção que merece" de Lula (PT), o tucano chega a dizer que o pedetista teria tido até mais interlocução com Jair Bolsonaro (PL) do que com o atual presidente petista. "Posso dizer que deste ponto de vista (de apoio do Governo Federal) em alguns momentos tinha muito mais interlocução em nível nacional com o governo Bolsonaro do que com o próprio governo Lula. Isso é uma demonstração que a cidade de Fortaleza não está tendo a atenção que merece", disse Élcio, durante entrevista ao Jogo Político, podcast do O POVO. "E quando estou falando da cidade de Fortaleza, estou falando do povo da cidade de Fortaleza", complementa.

Falta verba

Neste sentido, Élcio destaca ausência de resposta de Estado e União diante de recentes apelos da Prefeitura de Fortaleza por maior repartição do financiamento do IJF. "Hoje ele consome quase todo o IPTU", diz.

Hegemonia

Neste sentido, Élcio chega a atribuir a dificuldade a uma tentativa de "construção de hegemonia" por parte do PT Ceará. "Essa hegemonia passa por derrotar o prefeito Sarto. Esse é o grande objetivo que eles têm", diz.

Apoio

Vale lembrar que a tese vem sendo rebatida pela gestão estadual, que destaca obra em andamento de construção do Hospital da Uece – que teria como resultado final o aumento na oferta de leitos em Fortaleza.

Rótulos

Pré-candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza, o senador Eduardo Girão tentou se afastar ontem do rótulo de "bolsonarista" e defendeu fim da polarização política no País. "Minha posição sempre foi pelo Brasil", diz.

Polarização

Neste sentido, Girão diz ter votado tanto a favor quanto contra os governos Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), dependendo da situação. No caso do petista, destaca ter se posicionado a favor do novo Mais Médicos.

Ponte aérea

O senador também rebateu críticas de adversários de que não moraria em Fortaleza. "É até risível esse questionamento", disse, afirmando que mora em Brasília por conta do mandato, mas que vem ao Estado todo fim de semana.

Foto: Reprodução Facebook Técio Nunes

Pré-candidato do Psol

Ciclo de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza continua hoje na Rádio O POVO CBN. Nesta terça-feira, será entrevistado Técio Nunes, indicado do Psol para a disputa. Acompanhe a partir das 9h na FM 95,5 e redes da Rádio.

Debate

O CCBNB recebe hoje a escritora Amara Moira (SP), travesti, feminista, doutora em teoria e crítica literária pela Unicamp e militante dos direitos de prostitutas e pessoas LGBT. Oficina às 14h e palestra às 19h. Entrada franca.

Teatro

Após cinco anos, o Festival de Teatro de Acopiara volta ao calendário de eventos do Ceará. Evento ocorre entre 4 e 11 de maio e reúne mais de 25 espetáculos como números circenses, peças teatrais e apresentações musicais.

Aracati



Sobral recebe, entre 2 e 4 de maio, a Feira Literária de Aracati, Sobral e Icó (Flasi), projeto da Secult-CE com atividades e oficinas com escritores cearenses. Programação é gratuita e pode ser conferida no perfil @feiraliterariace no Instagram. Feira continua entre 16 e 18 de maio em Icó e entre 20 a 22 de junho em Aracati.