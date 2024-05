Docentes da Urca não seguem Uece e votam pelo fim da greve

Foto: Divulgação/Governo do Ceará Elmano se reuniu com representantes de professores da Uece, Urca e UVA

Em assembleia realizada nesta sexta-feira, 3, docentes da Universidade Regional do Cariri (Urca) decidiram pela suspensão da atual greve da categoria. Decisão foi tomada com votação favorável de 75% da categoria, seguindo nova proposta apresentada pelo governo Elmano de Freitas (PT) na última terça-feira, 30.

Com isso, professores da Urca seguem direção contrária da adotada por docentes da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que votaram na última quinta-feira, 2, pela continuação da greve. Já professores da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) devem deliberar sobre o assunto na próxima segunda-feira, 6.

Apesar da votação pela suspensão da greve, professores da Urca já agendaram uma nova assembleia para 25 de maio, para avaliar a evolução das demandas junto ao Governo do Estado. Foi aprovado ainda uma ação de auxílio financeiro e jurídico do movimento estudantil junto à universidade.

Proposta da gestão para estaduais inclui reajuste e mudança na progressão da carreira, reajuste em 10% em cima do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) da categoria, convocação de 44 professores do último concurso da Uece e o pagamento em dezembro de um abono especial que vai de R$ 2,9 mil a R$ 8,1 mil.