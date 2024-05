Cerco se fecha sobre Enel no Ceará

Foto: Divulgação. Enel ampliou o projeto Telecontrole, que utiliza equipamentos controlados à distância para operação remota da rede.

Novela envolvendo a prestação de serviços da Enel no Ceará terá dois novos episódios importantes nesta semana, em momento onde cresce a cobrança entre a classe política por uma revisão do contrato de concessão da empresa no Estado. A primeira novidade ocorre nesta quarta-feira, 8, quando o deputado Fernando Santana (PT) apresentará relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada na Assembleia Legislativa para investigar possíveis abusos da Enel. "O relatório é duro, firme, contundente, e cabe a nós cobrar a empresa", diz o petista, que deve encaminhar o documento tanto ao Poder Judiciário quanto ao comando do Ministério de Minas e Energia. Entre os pontos, o relatório deve inclusive defender ao governo federal a possibilidade de quebra do contrato de concessão da empresa.

Plebiscito

Também nesta semana, a Alece começará a discutir proposta de Renato Roseno (Psol) que propõe um plebiscito sobre continuidade do contrato da Enel. Com 20 assinaturas, proposta foi protocolada na semana passada.

Tentativa

Roseno destaca que já havia tentado apresentar o mesmo pedido de decreto legislativo duas outras vezes, em 2016 e 2022, mas não conseguiu apoio à época. Proposta semelhante também foi apresentada por Larissa Gaspar (PT).

Resposta

Recentemente, a Enel anunciou novos investimentos em R$1,6 bilhão para a melhoria do serviço de energia elétrica no Ceará, com direito a acompanhamento mensal de ações. Deputados, no entanto, cobram cifras maiores.

Truco...

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, o pré-candidato Capitão Wagner (União) disse na semana passada possuir acordo com André Fernandes (PL) para uma possível composição entre os dois antes do 1º turno das eleições em Fortaleza.

...retruco

Fernandes, no entanto, veio a público e negou o acordo. Acontece que, na última sexta-feira, em nova entrevista a outro veículo de imprensa local, Wagner reafirmou a existência do diálogo entre ele e o pré-candidato do PL.

Climão

"A gente teve sim algumas conversas, o André inclusive depois da última entrevista com o jornal O POVO veio lá em casa, disse 'rapaz, vamos deixar os dois candidatos até o final, depois a gente conversa melhor'", diz Wagner.

Waldemir Catanho (PT) é o escolhido para ser o candidato governista em Caucaia Crédito: TATIANA FORTES/GOVERNO DO CEARA

MDB em linha com Catanho

O presidente da Câmara Municipal de Caucaia, Dr. Tanilo (MDB), pode retirar pré-candidatura para apoiar Waldemir Catanho (foto), do PT, no município. Em evento com pré-candidatos do MDB, chegou a apresentar o petista como "nosso candidato".

Federação

A Federação Psol-Rede bateu o martelo sobre sua participação na eleição de Fortaleza. Em reunião realizada no sábado, o comando local dos partidos oficializou o lançamento de Técio Nunes (Psol) como candidato a prefeito.

Minoria

Pré-candidata da Rede, a engenheira ambiental Cindy Carvalho deve disputar vaga de vice-prefeita. Com isso, nenhum partido ou federação lançou, até agora, uma chapa encabeçada por uma mulher para a disputa.

Horizontais

Gestão José Sarto (PDT) realizou ontem no Conjunto Esperança a 1ª edição do Prefeitura Chega Junto, ação de prestação de serviços em bairros da periferia. Uma boa iniciativa, mas que gera a pergunta óbvia: por que só em 2024? /// E aí, nenhum banco afim de trazer a Madonna para fazer um show aqui por Fortaleza também?