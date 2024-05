CPIs da Câmara vão "tomando forma"

Foto: Divulgação/Instagram Vereador Lúcio Bruno

A nunciadas na semana passada, três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) criadas pela Câmara Municipal ainda não tiveram suas reuniões de instalação, mas já começam a "tomar forma" nos bastidores. Segundo vereadores, já existiria entendimento para que Márcio Martins (União) presida o grupo criado para investigar serviços de transporte por aplicativos. Já CPIs da Cagece e da Enel ficariam, respectivamente, com Lúcio Bruno (PDT) e Pedro Matos (Avante). Procurado pelo O POVO, Martins não chega a confirmar os acordos, mas admite a existência de uma "tendência" natural para que ele próprio fique com a presidência da CPI dos Apps. "Até pela minha relação com o tema", afirma. Reuniões de instalação dos grupos podem acontecer ainda nesta semana.

Em dúvida

Lúcio Bruno, por sua vez, confirma ter recebido o convite para presidir a CPI da Cagece. O vereador destaca, no entanto, que ainda irá conversar com o presidente do Legislativo, Gardel Rolim (PDT), para fechar questão.

Relatores

Até a noite de ontem, continuava um impasse sobre a relatoria das três comissões. Segundo vereadores, a tendência é que as posições fiquem todas com o PDT, uma vez que o partido tem a maior bancada da Casa.

Protesto

A instalação "simultânea" das três CPIs é questionada pela oposição de José Sarto (PDT), que aponta uma possível "manobra" da base do prefeito para barrar a instalação de uma quarta comissão articulada por opositores.

Debate

Segundo a oposição, parte dos grupos já teria superado prazo regimental para instalação. O presidente do Legislativo, Gardel Rolim (PDT), no entanto, rejeita a tese. "Não existe prazo de 'vencimento' para proposta nenhuma".

Greves

Docentes da UVA se juntaram aos da Uece e também votaram pela rejeição da proposta do governo Elmano de Freitas (PT) que tentava suspender greve da categoria no Estado. Com isso, a paralisação nas instituições continua.

Impasse

Entre as três estaduais, apenas docentes da Urca aceitaram a proposta. Oferta tinha sido articulada entre governo e sindicatos de professores das três entidades, mas acabou rejeitada pela base da Uece e da UVA.

Foto: Imagem enviada por leitor via Whatsapp Árvore ameaça desabar na rua Gilberto Studart

Alô, Urbfor!

Leitores denunciam situação de uma árvore na rua Gilberto Studart, 770, próxima do Hospital São Matheus. Morta, a árvore está em processo de desabar sobre muros da região. Moradores dizem procurar a Prefeitura desde o ano passado, sem solução.

Viagem

O senador Eduardo Girão (Novo) integra delegação de direitistas que, liderados por Eduardo Bolsonaro, viajaram aos EUA para tentar convencer congressistas americanos de que o Brasil vive hoje sob um regime autoritário.

SOS

Embora a ação venha rendendo elogios, Girão vem sendo cobrado também nas redes pelo "timing" da viagem, em plena crise do Rio Grande do Sul. "Uma ação importante não impede outras ações igualmente importantes", diz.

Exposição



Alece inaugura hoje, às 17h, exposição "Fala, mulher. Você não está só", de conscientização e combate à violência de gênero. Parceria entre a Casa e o Judiciário articulada por Larissa Gaspar (PT). /// Juazeiro do Norte está a 1,8 mil eleitores de alcançar quórum para ter 2º turno. Operação no TRE-CE segue até amanhã.