Shoppings de Fortaleza terão "Dia Livre de Impostos" com descontos de até 70%

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem de Fortaleza realiza no próximo dia 6 de junho a 18ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI). Neste ano, a ação ocorre nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, com adesão de 200 empresas – entre lojas de shoppings e de rua – com descontos de até 70%.

A CDL Jovem destaca, no entanto, que o valor de descontos cabe a cada lojista registrado para o evento. A ação tem caráter nacional, é realizada em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e tem como principal objetivo conscientizar a população sobre o peso da carga tributária do País no preço final de produtos e serviços.

Presidente da CDL Jovem de Fortaleza, o empresário Guilherme Colares espera uma grande adesão ao evento e ressalta a importância de um diálogo aberto sobre a necessidade de reformas para o sistema tributário. “A ação é uma oportunidade para as pessoas entenderem a questão dos altos impostos e não apenas aproveitarem os descontos, mas também estarem atentas à situação econômica do país”, destaca.

O evento foi criado em 2006, como uma forma de protesto contra o valor das cargas tributárias no Brasil. Em 2022, o DLI teve a adesão de mais de 40 mil lojistas em todos os estados brasileiros, destaca o Coordenador Nacional da CDL Jovem, Raphael Paganini.