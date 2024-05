RC chama Evandro de "candidato importado": "PT não tem mais tese, tem cacique"

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-01-2023: Roberto Claudio. Ato no Partido Democrático Trabalhista com a presença de Carlos Lupi / Andre Figueiredo / Flavio Torres / Jose Sarto / Roberto Claudio. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) chamou o pré-candidato a prefeito do PT em Fortaleza, Evandro Leitão, de “candidato importado”. A fala foi feita durante entrevista ao Podcast “As Cunhãs” na edição desta quarta-feira, 8.

“Agora surge um candidato do PT importando, que não tem nenhuma identidade com as bases do PT, em um processo que foi um grande teatro. O PT não tem mais tese, tem caciques”, destacou RC.

A afirmação de Roberto Cláudio se deu ao relembrar as críticas que o PDT recebeu do PT e de grandes lideranças do Estado, como Camilo Santana, em 2022 ao escolhê-lo em detrimento da ex-governadora Izolda Cela (PSB).

O ex-prefeito fez críticas à gestão de Luizianne Lins (PT) à frente da Prefeitura de Fortaleza, mas defendeu a deputada federal no processo interno petista. “Deixaram isolada uma liderança política de história e base eleitoral”, disse.

Críticas a Elmano

As críticas de Roberto Cláudio se estenderam ao governador do Estado, Elmano de Freitas. RC salientou que Elmano “é incapaz de liderar o Estado”. “Não tem uma dimensão do Ceará que tenha melhorado nesses dois anos”.

RC afirmou que o Estado está quebrado e que Elmano foi colocado no cargo porque iria “aceitar o governo de coalizão interna do PT”. “Um pedaço é do Camilo, um do Guimarães, um bem ‘pequeninho’ é da Luizianne”, destacou RC.

Perguntado se achava o governador um “pau mandado”, Roberto disse: “Mas você tem alguma dúvida?”. Logo após o ex-prefeito se retratou e disse não estar chamando Elmano de “pau mandado”.

“Ele é um governador sem liderança, sem estilo próprio, sem autonomia, sem independência, sem brilho. Conveniente para os aliados do PT e dos outros partidos”, afirmou RC.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO