Evandro diz ter "certeza" de união com Luizianne em Fortaleza e Caucaia

Foto: Reprodução/Twitter e Fábio Lima/O POVO Evandro Leitão e Luizianne Lins

P ré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, o deputado Evandro Leitão disse ontem ter "certeza" de que estará junto da deputada Luizianne Lins (PT) na eleição de Fortaleza. Neste sentido, o parlamentar afirma que a união ocorrerá não só na Capital como em Caucaia, onde o PT lançará o "luiziannista" Waldemir Catanho (PT) para prefeito. "Sempre digo que é importante dar tempo para as pessoas, mas já estamos conversando com lideranças próximas dela e tenho muita certeza de que estaremos juntos, em Fortaleza e em Caucaia, até porque é uma candidatura coletiva, do projeto do Elmano, do Camilo, do PT", diz, destacando a campanha do município vizinho. "Há uma repercussão enorme dessa eleição aqui, então tudo o que eu puder fazer para ajudar, irei fazer".

Diálogo

Evandro Leitão afirma ainda que deverá se reunir hoje com pré-candidatos do PT à Câmara Municipal de Fortaleza de olho em debater o programa do partido para a disputa. "Inclusive com nomes do grupo da Luizianne", destaca.

Incógnita

Apesar do otimismo de Evandro, Luizianne Lins segue "em silêncio" desde o resultado da disputa interna pela candidatura do partido em Fortaleza. O deputado, no entanto, já foi "abraçado" por lideranças do PT Nacional.

Pré-campanha

Durante passagem pelo O POVO, o deputado deu entrevista ontem à Rádio O POVO CBN e propôs tanto "separar" áreas de Urbanismo e Meio Ambiente como extinguir a Taxa do Lixo como "um dos primeiros atos".

TJCE

Circulou ontem informação de que o ex-deputado Cabo Sabino foi condenado a 9 anos de reclusão militar por liderar motim de 2020. A notícia, no entanto, não despertou qualquer reação de antigo aliados. Curioso.

Indústria

A Fiec celebrou ontem o Dia da Indústria, em cerimônia no La Maison. Na ocasião, foram entregues as Medalhas do Mérito Industrial 2023 e 2024, assim como comenda da Confederação Nacional da Indústria.

Homenagens

Entre agraciados da Fiec estão Mário Araripe (Casa dos Ventos), Deusmar Queirós (Pague Menos), Aline Telles (Grupo Telles) e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (Emape). Comenda da CNI foi para Ricardo Steinbruch (Vicunha).

Foto: Aurelio Alves Vista aérea do Parque Racuel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy

Câmara e proteção ambiental

A Câmara Municipal pode votar, já nos próximos dias, dois Projetos de Lei Complementar que extinguem áreas de proteção e recuperação ambiental. Ações já tiveram pareceres favoráveis em comissões, mas ainda não passaram pelo plenário.

"Justiça"

Ambas as áreas ficam no entorno do parque Rachel de Queiroz. Autores dos projetos, Adail Júnior (PDT) e Antônio Henrique (PDT) dizem que áreas são "mínimas" e só "regularizam" construções já consolidadas nos locais.

"Crime"

Gabriel Aguiar (Psol), no entanto, destaca que construções nas duas áreas são posteriores à lei vigente. "Não há fato consumado no Direito Ambiental. Construíram ilegalmente, deveriam ser multados e removidos".

Horizontais

Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu (Secult) recebe até 13/5 inscrições no Patrimônio Para Todos, que capacitará 10 facilitadores para oficinas de educação patrimonial em Fortaleza. Inscrições em www.eao.org.br. /// Prefeitura lançou ontem o Fortaleza Limpa, com mais de 10 mil agentes para limpeza urbana.