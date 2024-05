Evandro promete "acabar" com Taxa do Lixo: "Será um dos primeiros atos"

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 09-05-2024: Pré-candidato para a prefeitura Evandro Leitão na rádio O POVO CBN (Foto: Yuri Allen/ Especial para O POVO)

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão voltou a afirmar nesta quinta-feira, 9, que irá, caso eleito prefeito de Fortaleza, “acabar” com a Taxa do Lixo criada pela gestão José Sarto (PDT).

Desta vez, no entanto, Evandro subiu o tom e prometeu extinguir a medida logo no início de uma eventual gestão sua na Capital. “Vai ser uma das primeiras ações”, prometeu, questionando impacto da medida na limpeza urbana de Fortaleza.

“Alguém viu alguma melhora? A cidade está cheia de pontos de lixo”, disse, criticando ainda argumento de Sarto de que a nova cobrança terá maiores resultados após o término da quadra chuvosa da Capital. “É inadmissível ver o prefeito pedir mais tempo, dizer que depois vai melhorar. Só agora? Em três anos e meio não deu para fazer?”, questiona.

Em entrevista recente à Rádio O POVO CBN, José Sarto tem rebatido propostas de adversários de extinção da nova taxa. Neste sentido, ele destaca que a cobrança seria uma imposição legal, prevista no Marco Legal do Saneamento.