MP eleitoral denuncia Ciro por violência política de gênero contra Janaína Farias

A promotora Sandra Viana Pinheiro, da 114ª Zona Eleitoral, apresentou denúncia contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) na Justiça Eleitoral. Na ação, o MP Eleitoral cobra a condenação do pedetista pelo crime eleitoral de violência política de gênero, previsto no artigo 326-B do Código Eleitoral, assim como pelos crimes de injúria e difamação. Denúncia faz referência a entrevistas do pedetista em abril, onde Ciro critica posse da senadora Janaína Farias (PT) e se refere a ela como "cortesã" e "assessora para assuntos de cama" do ministro Camilo Santana (PT), titular da vaga ocupada por ela no Senado. Na denúncia, promotora diz que Ciro agiu "dolosamente" e com o objetivo de "constranger e humilhar" a senadora, "menosprezando-a por sua condição de mulher".

Denúncia

A ação tem como base ocorrência registrada pela própria Polícia do Senado sobre o caso. Artigo 326-B prevê como crime "assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar" qualquer "detentora de mandato eletivo".

PT com Pessoa

A Comissão Executiva Nacional do PT incluiu ontem o apoio à reeleição do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), entre posições oficiais homologadas pelo partido para a eleição de 2024 no Ceará.

Climão

Movimento deve gerar situação curiosa em Fortaleza, onde o partido lançará Evandro Leitão (PT) contra Capitão Wagner (União). Até pouco tempo, Wagner era secretário da Saúde da gestão Pessoa em Maracanaú.

Fora do tom

Não pegou bem postura do contador geral do Ceará, Saulo Braga, no Balanço Geral do Estado, divulgado ontem pela Sefaz. A apresentação não citava, por exemplo, o déficit (pouco expressivo) de R$ 35 mi no resultado de 2023.

Fora do tom 2

Braga justificou a omissão de um dado básico com uma piada, destacando que jornalistas poderiam destacá-lo de forma isolada. Ele chegou a apontar para repórter do O POVO, que havia lhe perguntado antes sobre o resultado.

Fora do tom 3

Postura, vale destacar, vai na contramão do secretário Fabrízio Gomes (Sefaz), que agradeceu a presença da imprensa no evento. Na edição de hoje, O POVO traz análise dos dados. De forma séria, como sempre fez.

Crise familiar chega à Alece

A deputada Luana Ribeiro (Cidadania) alterou nome oficial na Alece para Luana Régia. Com isso, ela "apaga" o nome do sogro, o ex-prefeito de Cascavel Tino Ribeiro. Ela e o marido, o atual prefeito Tiago Ribeiro, estão rompidos com Tino.

Indústria

A Fiec abriu inscrições para o Fiec Summit 2024, evento que acontece entre 12 e 13 de agosto no Centro de Eventos do Ceará e irá debater a cadeia industrial do Hidrogênio Verde e a neoindustrialização no Estado.

Agenda

Expectativa é de que mais de cinco mil pessoas participem dos dois dias de evento, que terão painéis de debate transmitidos ao vivo pelas redes. Inscrições são gratuitas e ocorrem pelo site www.fiecsummit.org.br.

Horizontais_

O auditório da OAB-CE recebe hoje o lançamento do livro "Os indígenas do Rio Grande do Sul e a Ditadura Militar", do advogado cearense Rodrigo de Medeiros. /// Músicos cearenses Paulo Façanha e Adelson Viana realizam show hoje, às 20h, no Esquina Brasil com composições feitas ao longo dos 35 anos de carreira.