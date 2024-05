PT ainda julgará recurso de Julinho contra apoio do PT a Pessoa em Maracanaú

Foto: Deísa Garcêz, em 15/12/2020 Júlio César Filho, o Julinho, deverá presidir CCJ

Pré-candidato à Prefeitura de Maracanaú pelo PT, o deputado Júlio César Filho – o Julinho – apresentou recurso à Comissão Executiva Nacional petista contra possível apoio do partido à reeleição do atual prefeito do município, Roberto Pessoa (União).

A aliança foi aprovada em março deste ano pelo Diretório Municipal do PT em Maracanaú e chegou a ter processo de homologação iniciado pela Comissão Executiva Nacional do partido, que incluiu o caso em uma minuta para debate interno da sigla. Recurso de Julinho questionando a decisão, no entanto, ainda não foi julgado.

No documento, o deputado alega que a decisão de apoiar Pessoa foi aprovada com apenas 15 votos favoráveis. Como o Diretório Municipal do PT em Maracanaú possui 23 membros, o resultado não seria necessário para atingir os dois terços previstos pela norma do partido para a definição de definição de estratégia eleitoral no município. A decisão, portanto, precisaria ser remetida às instâncias superiores do partido no Ceará.

Julinho também argumenta a presença de integrantes do Diretório que estariam impedidos de participar da votação, visto que eles integram a gestão de Pessoa no município. “Logo, faz-se necessário e imprescindível a declaração de irregularidade e nulidade das deliberações do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Maracanaú”, conclui.

Divergência histórica

Na noite desta segunda-feira, o próprio Roberto Pessoa foi às redes sociais comemorar a decisão do PT em apoiar sua candidatura à reeleição. "PT e Roberto Pessoa unem forças por Maracanaú", diz a publicação, que chama a decisão de "histórica". A postagem teve inclusive reações positivas de petistas “graúdos” do Estado, como do ex-secretário da Articulação Política do Ceará e pré-candidato a prefeito de Caucaia, Waldemir Catanho.

Julinho, no entanto, questionou nas redes a informação, que classificou como “falsa”. “É inadmissível a postura irresponsável de lançar na internet mentiras, sem o mínimo de responsabilidade. Sigo em diálogo com os nossos líderes sobre o verdadeiro projeto de desenvolvimento para o nosso município, com transparência e com o compromisso que sempre tive com o meu povo”, disse o deputado.

Situação acaba sendo um dos episódios mais curiosos da eleição de 2024 no Ceará. Historicamente, o comando do PT em Maracanaú sempre fez oposição ao grupo de Julinho e seu pai, o ex-prefeito Júlio César Costa Lima, filiados por vários anos ao PSDB. Julinho, no entanto, se aproximou de petistas no âmbito estadual desde o fim do governo Cid Gomes (PDT), assumindo inclusive a liderança do governo Camilo Santana (PT) na Assembleia.

A aproximação da cúpula petista estadual acabou rendendo uma série de convites de filiação do deputado no PT. Apesar de a questão ter sido duramente combatida por integrantes históricos da sigla em Maracanaú, o deputado foi “endossado” por Camilo e José Guimarães (PT) e se filiou ao partido em 2022. No atual governo, diversos petistas apoiam o governo de Roberto Pessoa, chegando a ocupar cargos na gestão.