Prefeitura quer cerco a descarte irregular

A Câmara Municipal começa a analisar projeto do prefeito José Sarto (PDT) que altera o Código da Cidade de Fortaleza. Segundo a Prefeitura, o projeto representa nova "investida" contra o descarte irregular de resíduos sólidos, mirando sobretudo no despejo feito por veículos de pequeno porte, como caçambas e picapes. Entre outros pontos, a lei elimina a exigência de notificação prévia para a apreensão de veículos ligados a Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) flagradas cometendo infrações graves. "Às vezes um sujeito pega R$ 400, bota o lixo em uma caçamba e vai despejar dois quarteirões depois. Agora, vamos poder autuar e apreender na hora", diz o líder do governo Iraguassú Filho (PDT).

Trâmite

O projeto vai hoje à votação na Comissão Especial do Plano Diretor de Fortaleza, embora haja possibilidade de pedido de vistas. Iraguassú nega que o projeto crie novas multas ou faça exigência de novas licenças.

S-10 na mira

"Ninguém vai deliberadamente perseguir o cidadão com uma carroça pequena, nem tem cobrança nova nenhuma. Queremos é fechar o cerco com esse descarte irregular, muitas vezes em uma S-10, um caminhão pequeno", diz.

Rigor maior

Iraguassú destaca que uma das ideias é inclusive apresentar uma emenda conjunta, unindo base e oposição, ampliando punições para casos envolvendo veículos esporte ou sem registro para atuar como descarte.

Problema

Projeto vem em linha com esforço recente de fiscalização da Prefeitura, que vem inclusive divulgando vídeos de flagrantes. Na semana passada, Sarto lançou o Fortaleza Limpa, de olho em ampliar educação e fiscalização no setor.

Giro

Deputado Stuart Castro (Avante) protocolou ontem licença do mandato de deputado estadual. Por acordo político, deverá assumir a vaga o quarto suplente do partido em 2022, o ex-deputado Tomaz Holanda (Avante).

Quase aliado

Ninguém entende mais o vereador Adail Júnior (PDT), que agora vive entre tapas e beijos com a gestão José Sarto (PDT). Ontem, defendeu a reeleição do prefeito ao mesmo tempo em que criticou uma ausência de obras da gestão.

Janaína cobra Ciro em R$ 300 mil

Senadora Janaína Farias (PT) acionou a Justiça do Distrito Federal contra ataques de Ciro Gomes (PDT). Além de ação por violência política de gênero que corre na Justiça Eleitoral, a senadora também cobra indenização em R$ 300 mil na seara cível.

Alto lá

Pré-candidato a prefeito de Maracanaú pelo PT, o deputado Julinho apresentou recurso à Comissão Executiva Nacional petista contra possível apoio do partido à reeleição do atual prefeito do município, Roberto Pessoa (União).

Impasse

Deputado alega irregularidades em votação do Diretório Municipal que aprovou apoio ao prefeito. Segundo ele, votação não contou com dois terços da totalidade do Diretório. Com isso, aliança entre PT e Pessoa não está "fechada".

Horizontais_

A cearense Tecer Teminais, que opera há 22 anos como braço operacional do Porto do Pecém, é presença confirmada no World Hydrogen 2024 Summit & Exhibition, maior evento do setor do Hidrogênio. Neste ano, o evento ocorre entre 13 a 15 de maio em Roterdã (Holanda) e contará com apresentação da empresa.