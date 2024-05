Novo Fortal tem obra embargada pelo Ibama

A Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará autuou ontem empresa responsável pela organização do Fortal por supressão irregular de vegetação na área da nova Cidade Fortal, terreno próximo ao Aeroporto Pinto Martins que pode receber a edição do evento de 2024. Além do lavramento de auto de infração, o Ibama Ceará também determinou o embargo da obra na região até a solução de qualquer impasse ambiental no caso. A informação foi confirmada pelo superintendente do órgão no Estado, Deodato Ramalho, que negou a existência de "qualquer autorização" ou licença para a supressão. Como o episódio ocorreu no fim da tarde, a empresa só deverá ser notificada apenas hoje.

Fiscalização

Em inspeção feita ontem, fiscais do Ibama constataram desmatamento ilegal de parte do terreno, inclusive com a derrubada de árvores. Como a área possui trechos de Mata Atlântica, ação precisa de autorização da Semace.

Trâmites

Procurada pela coluna, a organização da Fortal disse ainda não ter recebido qualquer notificação ou autuação oficial no caso. "Todas as licenças necessárias para o projeto foram requeridas e estão em análise", afirma.

Deodato

Em vídeo divulgado nas redes, Deodato afirmou ter sido procurado ontem por representantes da empresa, que teriam se comprometido em ir hoje ao Ibama para prestar esclarecimentos sobre o episódio.

Fechados

Vereadores do PT Fortaleza destacam ao repórter Yuri Gomes, da Vertical, que candidatura de Evandro Leitão (PT) já é "tema pacífico" dentro da sigla. "Não teve nenhuma dissidência", diz Dr. Vicente (PT).

Docentes

A ADUFC, sindicato que representa docentes da UFC, da UFCA e da Unilab, realiza hoje, às 15h, assembleia para analisar nova proposta do governo Lula para a categoria. Em Fortaleza, ato será nos jardins da Reitoria da UFC.

Vagas EAD

Estão abertas até sexta-feira, 17, inscrições no curso de extensão gratuito "Educação Política para Cidadania", parte do projeto "Político, Eu?!?", da Fundação Demócrito Rocha. Inscrições em https://fdr.org.br/politicoeu/.

Alece recebe selo sustentável

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) confirmou nesta quarta-feira, 15, concessão do Selo A3P à Assembleia Legislativa do Ceará. Certificado reconhece ações de sustentabilidade desenvolvidas pela Casa ao longo de 2023.

Tributário

Professor da UFC e colunista do O POVO, o advogado tributarista Hugo de Brito Machado Segundo lança hoje o novo livro "Reforma Tributária Comentada e Comparada". Evento na Machado Sociedade de Advogados às 19h.

Atualização

Nova obra destaca mudanças promovidas na lei tributária pela Emenda Constitucional 132, de 20 de setembro de 2023. Parecerista prestigiado na área, Hugo Segundo tem mais de duas décadas de atuação na área tributária.

Horizontais_

Hoje é dia do gari. /// Dirigente do Seeaconce, sindicato da categoria no Ceará, Penha Machado aproveita a data para destacar desafios dos profissionais, alvos de constantes atrasos de salário e demissões por empresas de terceirização contratadas por prefeituras. /// Tema bem que poderia entrar no debate eleitoral deste ano.