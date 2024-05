Eduardo Girão defende Ciro em embate com Janaína Farias

Foto: Samuel Setubal Senador Eduardo Girão

O senador Eduardo Girão (Novo) protestou na última quarta-feira, 15, da tribuna do Senado contra notificação extrajudicial enviada pela advocacia da Casa contra a Rede Integrada de Comunicação A Notícia do Ceará (ANC), emissora de rádio cearense que veiculou entrevista do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) com ataques à senadora Janaína Farias (PT).

No pronunciamento, o senador classificou o caso como “uso do aparato do Estado” para “intimidar e censurar” a imprensa. “Estou manifestando oficialmente essa minha posição à Presidência da Casa, pois, nesse caso, a Advocacia extrapolou em suas prerrogativas, por não existir nenhum nexo causal entre a citação pessoal da entrevista e o exercício público do mandato da nossa colega senadora [Janaína Farias]”, disse Girão.

“O Senado tinha que ficar fora disso. Quem se sentiu atacado é que deve buscar os seus direitos, mas não com o aparato do Estado, porque intimida. Você imagina uma emissora, no interior do Ceará, recebendo uma interpelação do Senado Federal”, diz ainda o senador, que destacou “gravidade” de acusações feitas por Ciro Gomes na fala.

O programa citado por Girão causou polêmica pois inclui umas das entrevistas onde Ciro faz duras acusações e ataques contra Janaína, chegando a chamar a senadora de “cortesã” e “assessora para assuntos de cama” do ministro Camilo Santana (PT), titular de sua vaga no Senado Federal. Na fala, Ciro também acusa a senadora e aliados de promoverem perseguição política e casos de corrupção no Estado.

“Fica aqui um importante questionamento: da entrevista de Ciro Gomes, o único fato que causou indignação foi a citação, no caso da senadora [Janaína Farias], de dois minutos? E o resto? Apenas silêncio? Nenhuma contestação? É muito estranho, pois são acusações gravíssimas de alguém que, durante muitos anos, foi aliado dessa oligarquia PT e PDT, que domina e vem destruindo o Estado do Ceará”, diz Girão.