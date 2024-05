Estudantes do IFCE terão direito a cotas em universidades estaduais do Ceará

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Serão ofertadas 32 vagas no Núcleo Pré-universitário da UECE – UeceVest para estudantes em situação de vulnerabilidade social. Inscrições terão início no dia 13 de maio

Estudantes que fizerem o Ensino Médio pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE) agora também poderão acessar cotas de ensino público para o acesso a universidades estaduais do Ceará. Mudança é de lei do deputado Renato Roseno (Psol) aprovada nesta quinta-fera, 16, em votação na Assembleia Legislativa.



O direito ampliado vale tanto para cursos de graduação para de pós-graduação em instituições como a Universidade Estadual do Ceará (Uece), Universidade Regional do Cariri (Urca) e Universidade do Vale do Acaraú (UVA).

Além da extensão das cotas de estaduais para os Institutos Federais, o projeto também prevê a destinação de cotas destinadas a populações indígenas e quilombolas. Aprovado nesta quinta-feira, o texto segue para sanção do governador Elmano de Freitas (PT).