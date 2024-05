Conselho cobra preservação de área

O Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, que reúne Ceará, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte, emitiu nota neste fim de semana cobrando que autoridades do Ceará atuem para preservar a área planejada para a nova Cidade Fortal, no entorno do aeroporto Pinto Martins. Prevista para receber a edição deste ano do Fortal, a área contém trechos preservados de Mata Atlântica, o que gera resistência de ambientalistas. O documento destaca importância da região tanto para segurança hídrica quanto para a regulação climática. "Essas áreas atuam como reguladoras do microclima urbano, mitigando os efeitos das ilhas de calor e contribuindo para a melhoria da qualidade do ar ao promover o sequestro do carbono", diz.

Legislativo

O CRBio também crítica a aprovação pela Câmara Municipal de dois projetos de lei que extinguiram áreas de proteção e recuperação ambiental no entorno do Parque Rachel de Queiroz, também em Fortaleza.

Preservação

Finalizando a nota, o Conselho Regional de Biologia cobra autoridades autoridades cearenses para que "revejam suas decisões e escutem os órgãos ambientais competentes" em ambos os casos.

Cidade Fortal

Em nota divulgada no fim de semana, o Fortal afirmou que mantém processo de licenciamento ambiental para a obra, destacando que realiza estudos ambientais para minimizar impactos da intervenção.

Fraude

Cresce no TSE um entendimento que pode anular apenas votos de homens em chapas condenadas por fraude na cota de gênero. Caso a tendência seja mantida, votação de mulheres das chapas seria preservada.

Caso cearense

O curioso é que caso que puxa esse entendimento é cearense, ocorrido em Granjeiro. No município, chapa do Republicanos acusada de usar candidatas-laranja elegeu a única vereadora mulher do município, Renagila Viana.

Bate-cabeça

A proposta de preservar a votação das mulheres da chapa foi feita pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, mas caso segue em julgamento. Entendimento afetaria principalmente votações menores, como para vereador.

Alece celebra 70 anos de UFC

A Assembleia Legislativa realiza hoje, às 18h, sessão solene em comemoração aos 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC). Na ocasião, o reitor Custódio Almeida será agraciado com título de cidadão cearense aprovado pelo Legislativo.

Eleições

Ministros André Ramos Tavares e Edilene Lobo, do TSE, participam nesta sexta-feira, 24, do Fórum Municipal de Direito Eleitoral, organizado pela Câmara Municipal no Hotel Gran Mareiro, na Praia do Futuro.

Fórum

Além dos ministros, participam também do evento três advogados especializados na seara eleitoral. Debates devem pautar inclusive o uso da Inteligência Artificial no processo eleitoral. Inscrições em https://shorturl.at/FCY1n.

Horizontais_

A Alece recebe quarta-feira o encontro "Eu S/A Mulheres: Liderança, empreendedorismo e empoderamento", de estímulo à formação de lideranças femininas nos negócios. /// Campanhas de doação para a crise no RS continuam ocorrendo em diversos pontos de Fortaleza. Toda ajuda continua importante.