PT adia definição sobre posição do partido em Maracanaú

Foto: Junior Pio/Alece Julio César Filho tenta impedir que PT Maracanaú apoie a reeleição de Roberto Pessoa

Ficou para próxima segunda-feira, 27, definição da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) sobre a posição do partido na eleição de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Atualmente, posição aprovada pelo Diretório Municipal do partido indica apoio à reeleição do prefeito Roberto Pessoa (União), que mantém secretários do PT na gestão. O deputado estadual Julinho (PT), no entanto, apresentou recurso contestando a questão e reafirma ser pré-candidato no município.

O assunto chegou a entrar na pauta de reunião da Comissão Executiva nesta segunda-feira, 20. O deputado José Guimarães, no entanto, afirma que a questão deverá ficar apenas para a próxima segunda-feira, após uma solicitação do próprio Julinho por diálogo.

O caso não é isolado, permanecendo hoje uma série de impasses envolvendo municípios com mais de 100 mil habitantes. A preço de hoje, o PT é cotado para ter candidaturas próprias em quase todos os maiores municípios do Ceará.