PL Nacional e do Ceará adotam "traição zero" para 2024

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disparou no último fim de semana um "alerta" para detentores de mandatos pela legenda destacando um veto expresso contra declarações de apoio de filiados para candidatos de outras legendas nas eleições deste ano. Presidente local do partido, o deputado estadual Carmelo Neto (PL) confirmou à coluna que o partido irá aplicar a determinação nacional, que prega "tolerância zero" para as traições. No Ceará, o partido estuda lançar candidaturas próprias em diversos municípios, incluindo Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Na determinação, fica claro que a questão deverá ser cumprida inclusive nos casos onde o apoio for velado, ainda que não exista pedido claro de voto do "traidor".

Alinhamento

Em terras cearenses, o movimento do PL Nacional é visto como oportunidade de "bolsonarizar" de vez o partido, que já foi comandado por aliados dos governos do PT e do PDT no passado.

Referência

Desde a saída do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, do comando do partido, no entanto, ficou nítido maior alinhamento entre o comando local da legenda e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Área verde

Volta hoje ao plenário da Câmara Municipal de Fortaleza o debate sobre a nova Cidade Fortal, prevista para entorno do Aeroporto Pinto Martins. Vereadores da esquerda prometem novas investidas contra o plano.

Vagas LGBTI

A Secretaria da Diversidade do Ceará realiza hoje, no RioMar Kennedy, uma série de ações da agenda do mês do trabalho LGBTI , com direito a palestras, orientações profissionais e encaminhamento para vagas. A partir das 10h.

Cultura

Icapuí recebe 23 e 26 de maio o 14º Encontro dos Povos do Mar, celebração da cultura do coco com shows e oficinas. Este ano, evento terá shows do Lagosta Bronzeada e outras bandas. Informações em @sectur.icapui no Instagram.

Dança

A pesquisadora cearense Isabel Botelho lança em 14 de junho, às 18h30min, o livro "Dança de Situação: Um Olhar para a Dança a partir das Políticas Públicas em Fortaleza" (Editora 7letras). Evento na Casa Absurda, na Aldeota.

Impasse em Maracanaú continua

Ficou para próxima segunda-feira, 27, definição da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) sobre a posição do partido na eleição de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Divisão

Posição aprovada pelo Diretório Municipal indica apoio à reeleição do prefeito Roberto Pessoa (União), que mantém secretários do PT. O deputado estadual Julinho (PT), no entanto, recorre da questão e quer ser candidato.

Em aberto

O assunto chegou a entrar na pauta da Nacional ontem. O deputado José Guimarães (PT), no entanto, afirma que a questão foi adiada após pedido do próprio Julinho por maior diálogo sobre a questão no partido.

Horizontais_

A Estácio Ceará recebe até amanhã doações de sangue para campanha em parceria com o Hemoce. Atendimento das 9h às 20h nas sedes Centro, Parangaba e Via Corpvs. /// Empresas que atuam no Porto do Pecém realizam em 28 de maio o 15º Projeto Sinergia, voltado para o crescimento econômico e social da região.