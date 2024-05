Aliados se queixam de PT "fominha" no Ceará

Lideranças de alguns partidos da base aliada no Ceará têm procurado a coluna para se queixar de articulações do PT de olho nas eleições deste ano no Estado. A reclamação mais constante vem dando conta da "falta de reciprocidade" de petistas na hora de formar chapas no Interior, priorizando candidaturas próprias mesmo em cidades onde seria possível construir uma aliança. "É só contar em quantas prefeituras os partidos vão indicar vices para o PT, várias. Agora, tenta contar o contrário, ver onde o PT vai indicar o vice de um aliado. Aí que fica difícil", diz um dirigente importante de um dos partidos da base aliada no Ceará. Em alguns casos, a falta de acordos têm incomodado inclusive deputados estaduais que integram a base do governo Elmano de Freitas (PT).

Icó em alta

O ministro Camilo Santana (PT) anunciou ontem, ao lado do deputado José Guimarães (PT) e da prefeita de Icó, Laís Nunes (PT), a cessão de terreno para instalação de um campus da UFCA no município.

Novos tempos

Anúncio também foi acompanhado pelo reitor da UFCA, Silvério Paiva. Vale lembrar que o clã Nunes de Icó recentemente trocou o PDT pelo PT, frustrando planos de Cid Gomes (PSB) de migração conjunta para o PSB.

Fetrans

A Federação dos Transportes, com sede no Centro de Fortaleza, realiza nesta sexta-feira, 24, um seminário às 8h sobre Lei Geral de Proteção de Dados e Sistema de Transportes. Evento é gratuito e tem parceria com a OAB-CE.

TAEs em greve

Nova proposta de Lula para servidores técnico-administrativos das federais foi muito mal recebida pela categoria no Ceará, com avanço de apenas 1,5% com relação à negociação anterior. Tendência é de manutenção da greve.

Direita vai

Aliado de André Fernandes (PL), o vereador Inspetor Alberto (PL) tirou licença de 120 dias da Câmara Municipal de Fortaleza. Assume no lugar dele a suplente Andreza Matos (SD), aliada de Capitão Wagner (União).

Direita vem

Esposa do deputado Carmelo Neto (PL), a pré-candidata a vereadora Bella Carmelo (PL) deve ter sua grande "estreia" em eventos públicos neste sábado, quando o PL Jovem realiza conferência de trabalho de olho em 2024.

Idilvan debate educação

Ex-secretário da Educação do Ceará, o deputado Idilvan Alencar (PDT) liderou ontem o debate "O Futuro Passa pelos Professores", que integra o Grupo de Trabalho de Educação do G20 em Brasília. Encontro teve mais de 20 delegações internacionais.

Girão I

Sobre nota da coluna "Girão defende Ciro em embate com Janaína", assessoria de Eduardo Girão (Novo) esclarece que o senador não defende ataques de Ciro Gomes em si, mas sim o direito de veículos de imprensa a veicularem.

Girao II

Na semana passada, o Senado entrou com ação pedindo a uma rádio do Ceará que retirasse vídeos com as falas de Ciro do ar. Girão protesta contra essa ação, mas destaca ter se solidarizado com a senadora do PT sobre os ataques.

Horizontais_

