Justiça mira em ato de André com Bolsonaro

O juiz da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza determinou que o deputado André Fernandes (PL) remova do Instagram e do Youtube vídeos de ato realizado em 28 de abril, com participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ato, realizado no Ginásio Paulo Sarasate, "oficializou" pré-candidatura do deputado a prefeito de Fortaleza. Vereadores do Psol, no entanto, provocou o Ministério Público, que apresentou representação por campanha antecipada no caso. Em análise preliminar, o juízo corrobora acusação e destaca falas de políticos presentes no ato, como momento em que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) diz que "se Fortaleza nunca teve um prefeito de direita, vai ser a primeira vez que Fortaleza vai ter um prefeito de direita". Fernandes pode recorrer do caso.

#VetaSarto

Grupo de biólogos que denunciou desmatamento que seria provocado pela transferência do Fortal já tem novo alvo: pressionar José Sarto a vetar projetos que extinguiram duas áreas de proteção no entorno do Rachel de Queiroz.

Área verde..

Aproveitando a "alta" da pauta ambiental, leitores da coluna cobram posicionamento da Prefeitura sobre o antigo terreno dos Correios da Avenida Oliveira Paiva, que já chegou a ser alvo de desmatamento anos atrás.

..em baixa

Com vegetação descontrolada, o terreno hoje acaba "funcionando" apenas como foco de insegurança na região. Moradores lembram que área bem que poderia ter uso sustentável, como realização de trilhas ou parques verdes.

Pizza?

O deputado Osmar Baquit (PDT) cobrou ontem que a Alece continue pressionando a Enel por obrigações da empresa no Estado. Ele destaca que Casa não pode deixar clamor da CPI da Enel "cair no esquecimento".

Construção

Maior feira de materiais de construção do Norte/Nordeste, a Expoconstruir terá sua 6ª edição entre 18 e 21 de junho no Centro de Eventos. Expectativa é de movimentação de mais de R$ 400 milhões em negócios.

Memória

"Maria, a Redemocratização e a Surpresa nas Eleições de 1985", documentário sobre Maria Luiza Fontenele produzido pelo jornal O POVO, foi exibido ontem no Cineteatro São Luiz. Evento com participação da ex-prefeita.

Vereadora denuncia ameaças

A vereadora Adriana Gerônimo (Psol) vem sofrendo ataques e ameaças após ter puxado críticas contra show da dupla Victor e Léo no São João de Fortaleza. Ela informa que deverá registrar Boletim de Ocorrência sobre o caso hoje.

Homenagem

A Alece realiza hoje, às 17h, entrega do título de cidadão cearense ao chefe da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Nicola Miccione. Nascido no Pará, o advogado estudou e fez carreira no Ceará antes de seguir ao Rio.

Timing

O curioso é que a homenagem ocorre no mesmo dia em que o TRE do Rio Janeiro julgará ação que pede a cassação do governador do Estado, Cláudio Castro (PL), e seu vice. Relator já abriu julgamento com voto pró-cassação.

Horizontais_

A Alece receberá na próxima segunda-feira, 27, às 9h, evento do 18º Dia Livre de Impostos, mobilização promovida pela CDL Jovem de Fortaleza. Com adesão de diversas lojas e shoppings, evento busca conscientizar população da carga tributária do País. Ato na Alece terá distribuição de homenagens a dirigentes da CDL Jovem.