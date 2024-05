Vereadora vira alvo de ameaças após cancelamento de show de Victor e Léo

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Fortaleza A vereadora Adriana Gerônimo chora ao falar da morte da Marielle Franco e cobrar condenação de mandantes

A vereadora Adriana Gerônimo (Psol) denunciou nas redes sociais que vem sofrendo ataques e ameaças após ter puxado críticas contra a realização do show da dupla Victor e Léo no São João de Fortaleza. Nesta quinta-feira, 23, a parlamentar deverá registrar Boletim de Ocorrência sobre o caso junto à Secretaria da Segurança Pública (SSPDS).

Desde a semana passada, Adriana vinha fazendo questionamentos no Legislativo contra a contratação da dupla, destacando condenação do cantor Victor Chaves por agressão de uma mulher grávida em 2017. No último domingo, 19, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou a substituição da dupla na programação do evento.

"Determinei a substituição da dupla Victor e Léo em nosso São João. Mesmo que os cachês dos artistas sejam pagos por patrocinadores, trata-se de um evento público, e cabe à Prefeitura essa decisão", afirmou Sarto pelas redes sociais. O São João de Fortaleza está marcado para ocorrer entre 20 a 30 de junho, no Aterrinho da Praia de Iracema.

Desde a repercussão do caso, Adriana Gerônimo vem sendo mensagens de ódio, inclusive com ameaças de violência física, nas redes sociais. Em conversa com a coluna, ela destacou que irá procurar a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos nesta quinta-feira, 23, para registrar ocorrência sobre os ataques.