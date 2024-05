Cirista "de carteirinha", Mauro Filho é nomeado vice-líder do governo Lula

Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados DEPUTADO federal Mauro Benevides Filho

Um dos mais antigos aliados de Ciro Gomes (PDT) no Ceará, o deputado Mauro Filho (PDT) foi nomeado nesta quarta-feira, 22, como vice-líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados. Com vasta experiência na área de finanças públicas, Mauro já vinha há algum tempo articulando votações de projetos da pauta econômica na Casa.

Informação já foi atualizada em relações de lideranças da Câmara dos Deputados.

Apesar de sempre ter considerado o “número um” da economia nas candidaturas de Ciro Gomes (PDT) à Presidência da República, Mauro já vem há algum tempo se aproximando da equipe de Fernando Haddad (PT) na Fazenda. No final de 2022, o economista foi inclusive indicado para participar da equipe de transição entre governos Lula e Bolsonaro.

Filho do ex-deputado Mauro Benevides, Mauro Filho iniciou carreira política ainda no governo de Ciro pela Prefeitura de Fortaleza, quando assumiu a Secretaria de Finanças. Atualmente, ele é um dos poucos deputados do PDT que parece manter bom fluxo tanto com Ciro quanto com o seu irmão, o senador Cid Gomes (PSB).

Formado em Economia pela Universidade de Brasília, Mauro tem doutorado na área pela Universidade de Vanderbilt, trabalhou em bancos e é professor concursado pela Universidade Federal do Ceará (UFC).