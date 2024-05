Sarto: Governo do PT deixou facções "tomarem conta" de Fortaleza

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Prefeito José Sarto (PDT) durante o anúncio da Operação Asfalto, evento realizado na Lagoa da Parangaba, em Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) voltou a subir o tom nesta quinta-feira, 23, contra o governo Elmano de Freitas (PT). Desta vez, o prefeito questionou declaração ao O POVO do secretário da Segurança Pública do Estado, Samuel Elânio, que classificou como “razoável” o atual índice de homicídios do Ceará.

“Razoáveis para quem?”, questionou Sarto nas redes sociais, chamando a fala de “infeliz”. Na mesma mensagem, o prefeito chega a afirmar que o governo petista “deixou” as facções criminosas “tomarem conta” de Fortaleza e do Ceará.

Na entrevista ao O POVO, Elânio reconheceu o aumento de homicídios no Estado este ano. Ele destacou, no entanto, que número ainda seria "razoável" na análise de um período maior. "Mas sabemos que devemos melhorar e vamos melhorar", pontua ainda.

A palavra escolhida por Sarto, “leviano”, acaba sendo também resposta direta ao próprio governador Elmano de Freitas, que usou o termo para classificar o próprio prefeito durante polêmica do assassinato registrado no início do mês no Instituto José Frota (IJF). Na ocasião, Sarto associou o crime a facções criminosas, quando o caso se tratou de crime motivado por ciúmes do autor do crime.