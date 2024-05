Polícia abre investigação contra ameaças a vereadora de Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará abriu ontem investigação para apurar circunstância de casos de ameaça e crime contra a honra realizados de forma virtual contra a vereadora de Fortaleza Adriana Gerônimo (Psol). A parlamentar passou a ser alvo de ataques após puxar críticas contra o show da dupla Victor e Léo no São João da Capital. "A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que a Delegacia de Crimes Cibernéticos apura as circunstâncias de casos de ameaça e de crime contra a honra realizados na modalidade virtual, tendo como vítima uma mulher de 34 anos", diz nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o caso. A nota também confirma Boletim de Ocorrência registrado ontem pela parlamentar.

Ataques

Denúncias envolvem ameaças de violência física e crimes contra a honra que teriam sido cometidos contra a vereadora nas redes sociais. Depois das críticas, a apresentação da dupla acabou sendo cancelada pela Prefeitura.

Resposta

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), disse que não estava ciente das ameaças. Ele afirma, no entanto, que irá acionar a Secretaria da Segurança Pública "assim que for notificado" sobre o caso.

Pré-campanha

André Fernandes (PL) entrou com mandado de segurança na Justiça Eleitoral contra decisão que determinou retirada de conteúdo de ato de sua pré-candidatura com Jair Bolsonaro (PL) em abril. Julgamento pendente.

"Dois pesos"

Aliados do deputado destacam que evento foi ato político do PL Ceará, inclusive com aval da Prefeitura de Fortaleza. Lembram também que outros pré-candidatos sobem em palanques todos os dias e não há reprimenda.

Homenagem dupla

Secretária Sandra Machado (Planejamento) recebendo dupla homenagem nesta semana. Na terça-feira, foi agraciada com a Medalha da Ordem do Mérito Acadêmico e Policial, da AESP.

Homenagem Dupla 2

Já hoje, a secretária deve receber Medalha Grande Mérito, concedida pela Polícia Militar, pela contribuição à área de Segurança. A solenidade será às 17 horas, no Quartel do Comando da PM.

Mauro vira vice-líder de Lula

Cirista "de carteirinha", o deputado Mauro Filho foi confirmado ontem como novo vice-líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados. Veterano na área de finanças, deputado já conduzia muitas articulações do governo na pauta econômica.

Rosa presente

Grupo de militantes e pesquisadores prepara projeto para catalogar e preservar acervo de 50 anos de atuação política da professora e ex-vereadora Rosa da Fonsêca, que completa dois anos de falecimento em 1º de junho.

CNJ no CE

Representantes do CNJ e do Ministério da Saúde participam hoje, 9h30min, de debate sobre Saúde Mental no Sistema Socioeducativo de jovens em conflito com a lei. Evento na Escola Superior da Magistratura, no Edson Queiroz.

Horizontais_

Instituto Centec tem "sinal verde" do MEC para abrir curso de especialização em Energias Renováveis, a ser oferecido na Fatec Cariri. Parceria com Funcap e IFCE. /// O Escritório Frei Tito, órgão da Alece em Direitos Humanos, terá nova sede em breve no Crato. Seleção para advogado na região está aberta até 27 de maio.