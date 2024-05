Presidente da Câmara Municipal cobra demissão de secretário Samuel Elânio

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), cobrou a "demissão imediata" do secretário da Segurança Pública do Ceará, Samuel Elânio. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar atacou declaração do secretário de que índice de homicídios do Estado estaria "razoável". "Como podemos aceitar isso enquanto nossas famílias vivem com medo? Esse governo precisa agir com seriedade! Exigimos a demissão imediata desse secretário, que ignora a realidade das ruas", disse o vereador, que se junta a movimento de uma série de políticos ligados ao prefeito José Sarto (PDT) contra a fala do secretário. Na mensagem, o presidente do Legislativo municipal também classifica a declaração como "inadmissível".

Repúdio

Aliados de José Sarto ainda avaliam outras possíveis reações contra a fala do secretário. Entre elas, está a possível apresentação de uma moção de repúdio a ser votada na Câmara Municipal na próxima semana.

Outro lado

Deputados, por outro lado, vêm fazendo movimentação de defesa de Samuel Elânio. Neste sentido, destacam que o secretário já fez mea culpa da declaração, além de ter destacado esforços do Estado para melhorar a situação.

Lentidão

Completando esta semana um mês de autorização, CPIs da Câmara Municipal ainda não tiveram reunião de instalação. Autor de três pedidos de CPIs, Márcio Martins (União) diz que grupos ainda reúnem "corpo técnico".

Governo Lula

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Fortaleza nesta segunda-feira, onde participa às 15h de sessão especial da Alece do Dia dos Trabalhadores. Evento é puxado pelo presidente da Casa, Evandro Leitão (PT).

Feira criativa

A avenida Beira-Mar recebe neste fim de semana, sempre das 16h às 21h, feira especial de artesanato e pequenos negócios do Fortaleza Capacita, parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e o Sebrae Ceará.

Brasil-China

A Fiec recebe na segunda, 27, o projeto "Encontro de Oportunidades China Brasil: Novas rotas para um novo tempo". Na ocasião, será lançado o livro "China Brasil 50 anos de Diplomacia", sobre o histórico da relação das duas nações.

Bismarck recorre de cassação

Deputado Eduardo Bismarck (PDT) destacou "indignação" com decisão do TSE que cassou, na manhã de ontem, seu mandato por conta de publicação nas redes sociais da Prefeitura de Baturité. Recorrendo no caso, ele recebeu apoio de aliados nas redes.

Auditores

Fortaleza recebe na próxima semana o XVIII Encontro Nacional da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, em evento entre 27 e 29 de junho no Hotel Gran Marquise.

Receita

O encontro é organizado pela Associação Cearense dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil no Ceará (Anfip-CE) e reúne auditores de todo o Brasil para debater o desenvolvimento fiscal e social do País.

Horizontais_

A Academia Cearense de Letras lança em 7 de junho o livro "Artur Bruno: Caminhos da Educação e Meio Ambiente no Ceará", escrito por Nájila Cabral e que faz perfil do ex-deputado e atual assessor de articulação política do Ceará. Obra com prefácio de Camilo Santana. Evento ocorre no teatro do colégio Farias Brito Aldeota.