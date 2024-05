Câmara irá debater proteção para Mata Atlântica do aeroporto

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,18.05.2024: Gabriel vereador. Protesto contra local de realização do Fortal. aeroporto Pinto Martins.

O vereador Gabriel Aguiar (Psol) propôs na última semana que a Câmara Municipal de Fortaleza aprove um projeto de lei criando uma Unidade de Conservação (UC) específica para proteger a região de Mata Atlântica localizada no entorno do aeroporto Pinto Martins. A proposta, que ainda não foi apresentada formalmente, impediria quaisquer intervenções de grande porte na região, que até semana passada era cotada para receber a edição deste ano do Fortal. Após polêmica envolvendo o caso, no entanto, a festa acabou voltando para antigo terreno da Cidade Fortal. "Não é mais aceitável, não é mais possível, colocar uma floresta abaixo, protegida pela Lei da Mata Atlântica, para fazer uma festa de quatro dias", disse o vereador.

Shopping

Vale lembrar, no entanto, que não é só o Fortal que tem planos para a região. Concessionária do Aeroporto de Fortaleza, a Fraport tem planos de uma área comercial na região, que já teria licenciamento ambiental.

Gentilândia

A Câmara também deve debater nas próximas semanas a situação do "batismo" da tradicional Praça da Gentilândia, localizada no bairro Benfica. Uma série de projetos tentam mudar o nome oficial do espaço.

Homenagem

Um dos projetos, apresentado pelo mandato coletivo Nossa Cara (Psol), tenta mudar o nome da praça para Rosa da Fonsêca, em homenagem à professora e ex-vereadora. Já Márcio Martins (União) quer manter o nome tradicional.

Receita

Fortaleza recebe de hoje até quarta-feira, 29, XVIII Encontro Nacional da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, em evento entre 27 e 29 de junho no Hotel Gran Marquise.

Fã

Teve grande repercussão nas redes foto do deputado Eunício Oliveira (MDB) durante show da cantora americana Taylor Swift em Portugal. "Oficialmente swiftie", diz legenda postada por Eunício, que acompanhava as netas.

Pré-campanha

O pré-candidato André Fernandes (PL) apresentou neste domingo manifestação em ação que determinou a retirada de vídeos do ato do deputado em evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Fernandes recorre da decisão.

Ciro Gomes (PDT) volta a criticar Janaína Farias (PT) Crédito: Aurélio Alves

Ciro volta a criticar Janaína

Ciro Gomes (PDT) voltou a se referir à senadora Janaína Farias (PT) como "cortesã". A fala, publicada em entrevista do pedetista ao jornal O Globo no último domingo, ocorre após Justiça do DF fixar multa em R$ 30 mil caso Ciro voltasse a usar o termo.

Liminar

"Ela é, hoje, uma cortesã portando um mandato de senadora", disse Ciro. Ação de indenização cível de Janaína sobre ataques de Ciro corre hoje na 12ª Vara Cívil de Brasília e já teve decisão liminar favorável à petista.

Processos

Vale lembrar que, além da ação cível, Ciro também é alvo de duas ações por violência política de gênero pelo caso na Justiça Eleitoral do Ceará, uma pelo Ministério Público e outra pela deputada Larissa Gaspar (PT).

Horizontais_

A Secult lançou um documento traçando diagnóstico dos jardins do Theatro José de Alencar, criados há quase 60 anos pelo paisagista Burle Marx. Estudo detalha história e composição do espaço e pode ser conferido nas redes da secretaria. /// Última semana para declaração do Imposto de Renda, com prazo até 31 de maio.