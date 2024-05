Além da segurança pública, Elmano anuncia outros três novos secretários

Foto: Divulgação Pelas redes sociais, Elmano de Freitas fala da atuação dos bombeiros no Lago dos Patos, área afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul

O governador Elmano de Freitas (PT) confirmou agora há pouco mudanças em três secretarias do Governo do Estado, assim como de cinco órgãos vinculados. Mais cedo, o petista já tinha confirmado a indicação de Roberto Sá como novo titular da Segurança Pública e Defesa Cidadã.

Maior parte das mudanças atinge áreas de infraestrutura e obras, com mudanças também em vários órgãos vinculados a esses setores. Além dessas mudanças, Elmano também confirmou a indicação da senadora licenciada Augusta Brito (PT) para a Articulação Política do Governo, em substituição a Waldemir Catanho (PT), pré-candidato a prefeito de Caucaia.

Outra mudança já esperada é a saída da atual secretária da Cultura, Luísa Cela (PSB), cotada para sair candidata a vice-prefeita pela chapa de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. No lugar dela, assumirá a pasta Gecíola Fonseca Torres, que já atuava como secretária executiva da pasta.

Maior surpresa da mudança foi a saída de Quintino Vieira da Superintendência de Obras Públicas (SOP), posição que o secretário ocupava há vários anos na estrutura do Estado. No lugar dele, assume José Valdeci Rebouças, considerado homem de confiança do governador Elmano de Freitas. No Planejamento e Gestão, sai Sandra Machado e assume Alexandre Cialdini, que já foi secretário das Finanças da gestão Luizianne Lins (PT).

Na Secretaria da Infraestrutura, sai Antônio Nei, que era ligado ao ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos), e entra Hélio Winston, irmão de Evandro Leitão. Ex-conselheiro da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), Winston ocupava atualmente a chefia da Zona de Processamento e Exportação (ZPE), que agora será chefiada por Fábio Feijó.

Relação completa dos novos secretários:

- Secretaria do Planejamento e Gestão: assume como titular Alexandre Cialdini, em substituição a Sandra Machado

- Secretaria da Infraestrutura: assume como titular Hélio Winston, em substituição a Antônio Nei

- Secretaria de Obras Públicas: assume José Valdeci Rebouças, em substituição a Quintino Vieira

- Secretaria da Cultura: assume Gecíola Fonseca Torres, atual Secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna, em substituição a Luisa Cela

- Zona de Processamento e Exportação (ZPE): assume Fábio Feijó, em substituição a Hélio Winston

- Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice): assume Francisco Barbosa, em substituição a José Valdeci Rebouças

- CearaPar: assume como Diretora-presidente, Carolina Monteiro, em substituição a Carlos Eduardo S. Marino

- CearaPrev: assume Adriano Pinheiro, em substituição a José Juarez



