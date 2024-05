Diretor do FBSP vê com otimismo indicação de Roberto Sá: "Elmano acertou"

Foto: Divulgação/Governo do Ceará Roberto Sá assumirá cargo de secretário da Segurança Pública do Ceará

Diretor presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o sociólogo Renato Sérgio de Lima avaliou positivamente a indicação, confirmada nesta segunda-feira, 27, de Roberto Sá como novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

“Elmano acertou, por uma série de fatores”, destaca o dirigente da FBSP, órgão responsável pela elaboração do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, uma das principais publicações sobre o setor no Brasil. “Não existe 'salvador da pátria', uma pessoa sozinha que vá resolver tudo. Mas creio que ele (Sá) reúne muitos pontos positivos”, afirma.

Neste sentido, Renato destaca a participação do novo secretário em equipes que realizaram projetos marcantes para o setor. “Ele sempre esteve junto nos momentos de inovação”, diz, destacando que Sá integrou equipes responsáveis por programas como as “Unidades de Polícia Pacificadora” (UPPs) no Rio de Janeiro e “Estado Presente” no Espírito Santo.

“Ele tem muitas características que considero positivas. Primeiro porque é um profissional da área, já sabe como a segurança pública funciona na prática, não terá que passar por momento de adaptação. E tem uma característica muito forte do diálogo, seja com as corporações policiais, seja com as áreas vinculadas e até para fora”, avalia o especialista

“A gente tem um problema muito recorrente na área da segurança, que muitas vezes alguém que chega já chega querendo ‘reinventar a roda’. Não acho que é o caso, porque o Ceará tem um histórico de medidas que não pode ser abandonado”, continua, destacando ainda conhecimento de Sá sobre o “ecossistema” da área de segurança.