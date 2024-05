TJCE convoca sessão para definir dois novos desembargadores entre juízes de Direito

Foto: Divulgação/TJCE PLENÁRIO do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Abelardo Benevides, convocou para o próximo dia 6 de junho, 2024, sessão do pleno da Corte para definir dois novos desembargadores do Judiciário cearense.

Desta vez, o acesso será feito entre dois juízes de Direito. Uma das vagas seguirá critério de merecimento, enquanto a outra seguirá critério de antiguidade. Edital da convocação foi publicado agora há pouco, na tarde desta terça-feira.