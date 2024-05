Lula e Bolsonaro de volta ao Ceará

Foto: Ricardo Stuckert/PR e NELSON ALMEIDA / AFP Lula e Jair Bolsonaro

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que o presidente Lula (PT) viajará novamente ao Ceará ainda em junho, na terceira passagem do petista pelo Estado apenas em 2024. Com agenda prevista para o Cariri, Lula voltará a terras cearenses pela primeira vez desde a confirmação da pré-candidatura de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza. O presidente, no entanto, não deverá ser o único "cabo eleitoral" de peso a visitar o Ceará a poucos meses do início da campanha eleitoral. Também para as próximas semanas, está prevista nova passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Estado, confirma o pré-candidato do PL à disputa da Capital, André Fernandes (PL). Pelo visto, a Capital cearense segue em alta tanto nas cotações do PT quanto do PL.

Dobradinha

A chegada dos líderes antes mesmo do início da campanha já segue estratégia de tentar "colar" a imagem de ambos com seus respectivos candidatos antes mesmo da divulgação das primeiras pesquisas eleitorais.

Novatos

Já central nas pré-campanhas tanto do PT quanto do PL, o uso da força de Lula e Bolsonaro fica ainda mais importante levando em consideração que os dois candidatos são "estreantes" em disputas majoritárias.

Cariri

Vale lembrar que o Cariri, "estrela" da nova viagem de Lula, também possui diversos outros candidatos de peso do PT, incluindo o pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte, deputado Fernando Santana (PT).

Izolda

Após meses de muita especulação, Izolda Cela (PSB) enfim se desincompatibilizou do MEC e está à disposição do partido para concorrer à Prefeitura de Sobral. A pessoas próximas, ela não escondia desejo de continuar na pasta.

Calma

Autorizadas há mais de um mês e meio, CPIs da Câmara Municipal de Fortaleza ficaram mais uma semana sem novidades. Está até parecendo até aquela piada entre bolsonaristas mais fanáticos: "Só mais 72 horas".

Alagado

Comerciantes do Tancredo Neves fizeram protesto pela drenagem do cruzamento das vias Castro de Alencar e Plácido Castelo. Ontem, Larissa Gaspar (PT) esteve no local e transmitiu imagens da "lagoa" que se formou na área.

Cronograma de emendas de pé

Municípios receberão novo repasse de emendas parlamentares até 30 de junho. Com isso, verba chega antes do início da campanha, quando começam a ocorrer restrições para repasses. Acordo foi costurado pelo relator da LDO, Danilo Forte (União).

Aos orixás

A cantora e compositora cearense Cyda Olímpio lança hoje nas plataformas digitais o projeto "Ópera Ori", que reúne cantoras de diversos estados. São 12 músicas compostas por Cyda, cada uma celebrando um orixá.

Em miúdos

O jornalista, escritor e crítico musical Tom Cardoso lança em 18 de junho o livro "Trocando em Miúdos Seis Vezes Chico", nova biografia de Chico Buarque de Holanda. Evento no Cantinho do Frango Aldeota, às 19h, com vários shows.

Horizontais_

Diversas capitais do Brasil sancionaram leis ou iniciaram campanhas neste ano contra o uso de cigarros eletrônicos em ambientes privados ou públicos. No Ceará, norma já existe desde 2021, embora muita gente pareça não saber. /// E aí, Chiquinho Feitosa ficou sem nada mesmo após a troca de secretariado de Elmano?