Novo secretário de Segurança toma posse segunda-feira em ato com Elmano

Foto: Reprodução: Redes Sociais Roberto Sá, novo secretário de Segurança, toma posse segunda-feira, 3

O novo secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, tomará posse nesta segunda-feira, 3. A cerimônia acontecerá no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) às 10 horas e terá a presença do governador Elmano de Freitas (PT).

Anunciado na segunda-feira, 27, imediatamente após a saída de Samuel Elânio, Roberto Sá é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), especialista em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública, com módulo internacional em Harvard, nos Estados Unidos. Também é pós-graduado em Controle Externo, pela Fundação Getúlio Vargas.

Roberto Sá foi secretário da Segurança no Rio de Janeiro, além de subsecretário de Planejamento e Integração Operacional do Rio. Seu último trabalho a frente de secretarias de governo foi na de Segurança do Espírito Santo, deixando o cargo em abril de 2020.

Mudanças em secretarias e órgãos

Além da mudança na SSPDS, Elmano anunciou ainda na segunda-feira, 27, mudanças em três secretarias do Governo do Estado e em cinco órgãos vinculados à gestão do Estado.

Entre as mudanças está a saída de Luísa Cela (PSB) da Secretaria de Cultura (Secult), a filha da ex-governadora Izolda Cela (PSB) está entre as favoritas para ser a vice na chapa de Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza.

Confira relação completa das mudanças:

- Secretaria do Planejamento e Gestão: assume como titular Alexandre Cialdini, em substituição a Sandra Machado

- Secretaria da Infraestrutura: assume como titular Hélio Winston, em substituição a Antônio Nei

- Secretaria de Obras Públicas: assume José Valdeci Rebouças, em substituição a Quintino Vieira

- Secretaria da Cultura: assume Gecíola Fonseca Torres, atual Secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna, em substituição a Luisa Cela

- Zona de Processamento e Exportação (ZPE): assume Fábio Feijó, em substituição a Hélio Winston

- Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice): assume Francisco Barbosa, em substituição a José Valdeci Rebouças

- CearaPar: assume como Diretora-presidente, Carolina Monteiro, em substituição a Carlos Eduardo S. Marino

- CearaPrev: assume Adriano Pinheiro, em substituição a José Juarez