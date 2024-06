Novo SSPDS chega sem mudar comandos

Foto: Reprodução: Redes Sociais Roberto Sá, novo secretário de Segurança, toma posse segunda-feira, 3

Marcado para tomar posse na próxima segunda-feira, 3, o novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, não deverá fazer - pelo menos no primeiro momento - mudanças nos comandos de corporações do setor no Ceará. Segundo fontes próximas do Abolição, ideia é que o secretário se habitue ao "clima" do trabalho na pasta antes de qualquer anúncio ou mudança mais significativa. "Qualquer mudança, só após uns 20, 30 dias", diz o deputado De Assis Diniz (PT). Na tarde de ontem, o governador Elmano de Freitas (PT) se reuniu com Sá e anunciou detalhes da posse do secretário, marcada para 10h da segunda-feira no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). Evento conta com participação do governador Elmano de Freitas (PT).

Fila anda

Tradicionalmente, gestores como o comandante-geral da Polícia Militar, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e o delegado-geral da Polícia Civil colocam os cargos à disposição quando ocorre mudança na SSPDS.

Transição

Desta vez, no entanto, há entendimento por uma transição mais gradual. Na tarde de ontem, Elmano realizou reunião de alinhamento com Roberto Sá no Centro Integrado de Segurança Pública.

Moral

Recentemente indicado para a vice-liderança do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, o deputado Mauro Filho (PDT) está hoje em altíssima conta com o ministro da Fazenda da gestão, Fernando Haddad (PT).

"Dívida"

Em vídeo divulgado nas redes, Haddad faz vários elogios ao pedetista, a quem atribui bons números da economia brasileira. "Devo muito a você, à sua liderança, você é muito respeitado na área econômica", diz o ministro.

Rosa Presente

O grupo Crítica Radical realiza hoje, a partir das 10h, celebração in memorian da ex-vereadora e professora Rosa da Fonsêca, falecida há dois anos. Ato na sede do grupo, no bairro Benfica.

Indústria

Terminou ontem em Fortaleza a Tecnofrigorífico 2024, feira da indústria da proteína animal. Neste ano, evento teve presença de destaque da Kroma Energia, que repassou estratégias de redução de custos de energia para o setor.

Foto: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Estado do Ceará O DEPUTADO estadual Fernando Santana (PT) é pré-candidato em Juazeiro

Sucessão na Alece

Disputa pela sucessão da Alece já tem primeiros movimentos. Deputados destacam, no entanto, que qualquer decisão dependerá muito da eleição deste ano. Um dos favoritos, Fernando Santana (PT), é pré-candidato a prefeito de Juazeiro do Norte.

Cultura

Começa hoje, a partir das 19h, o Festival de Inverno da Serra da Meruoca, na Região Norte do Estado. Neste ano, 12 canções finalistas disputarão R$ 19 mil em prêmios. Evento tem também diversos shows, como Banda Magníficos.

Falando nisso

A Secult Ceará recebe até 12 de junho inscrições para a 19ª edição do Festival Mi de Música na Ibiapaba. São mais de 700 vagas para diversas atividades, como oficinas e práticas de grupo. Inscrições nas redes da pasta.

Horizontais

Servidores técnico-administrativos da UFC marcaram próximo ato da agenda de greve da categoria. Sem acordo com Lula (PT), TAEs farão ato na reitoria da UFC nesta segunda-feira, 3, às 14h. /// A Alece realiza na próxima segunda-feira, 3, cerimônia em comemoração dos 55 anos do Hospital Geral de Fortaleza.