Elmano terá candidato na sucessão da Alece, diz petista

Foto: Divulgação Deputado De Assis Diniz (PT)

O governador Elmano de Freitas (PT) irá se envolver pessoalmente na próxima sucessão da presidência da Assembleia Legislativa, apontando inclusive um candidato "oficial" do governo para a disputa. A aposta é feita pelo deputado De Assis Diniz (PT), líder do blocão comandado pelo PT na Assembleia Legislativa. Neste sentido, o petista destaca que o próximo presidente do Legislativo comandará a Casa entre 2025 e 2026, no período em que Elmano deve articular sua reeleição no Executivo. "Ainda que existam outros interessados, você acha que o governador não vai ter interesse de comandar isso?", questiona De Assis. Atualmente, conversa nos bastidores da Alece aponta interesse do senador Cid Gomes (PSB) em também participar do processo de escolha na Casa.

Haja tempo

O próprio De Assis, no entanto, aponta que ainda é cedo para "cravar" qualquer definição sobre a disputa na Alece. Neste sentido, destaca que vários dos cotados para posição disputarão eleições neste ano.

Cenário

Fernando Santana (PT), por exemplo, é próximo de Elmano e Camilo Santana (PT), mas irá disputar pela Prefeitura de Juazeiro do Norte. "Dependendo do resultado lá, a disputa na Assembleia é outra", afirma.

Pré-candidato

O deputado André Fernandes (PL) apresentou recurso ao TRE-CE contra sentença que o condenou a tirar do Youtube vídeos de evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Sentença determinou multa em R$ 15 mil.

Itinerante

A Assembleia Legislativa continua nesta semana, de hoje até a próxima quinta-feira, 6, seu ciclo de sessões itinerantes pelo Interior do Ceará. Desta vez, os trabalhos ocorrerão no Sertão do Canindé.

Canindé

Além de sessões realizadas no Município, a Alece também oferecerá uma série de serviços de saúde, cidadania e educação, além de rodas de conversa e audiências públicas para debater tema de interesse da região.

Deputada

A deputada Larissa Gaspar (PT) será homenageada hoje, às 14h, na Câmara Municipal. Ela recebe a Medalha Maria da Penha, concedida em reconhecimento a trajetórias que defendem os direitos das mulheres.

Foto: Carolina Antunes/PR Ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Aquino Salles

PEC das Drogas em pauta

Já aprovada no Senado Federal, a PEC que criminaliza a posse ou porte de drogas em qualquer quantidade será analisada amanhã pela CCJ da Câmara dos Deputados. Projeto tem relatório do ex-ministro bolsonarista Ricardo Salles (PL-SP).

Visita

O presidente da Fecomércio do Ceará, deputado Luiz Gastão (PSD), recebe hoje os vereadores de Fortaleza na Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará, mantida pela instituição no Centro da Capital.

Fecomércio

O equipamento fornece cursos em gastronomia e hotelaria e funciona no antigo condomínio Panorama, em frente ao Marina Park, renovado em parceria com o Estado. Fecomércio não esconde interesse por novos projetos do tipo.

Horizontais

Os ministros Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, e Joel Ilan, do Superior Tribunal de Justiça, estarão em Fortaleza nesta sexta-feira, 7, onde participam do Fórum Municipal de Segurança Pública de Fortaleza. Evento a partir de 8h30min no Gran Mareiro Hotel, com organização da Câmara Municipal e da Editora Fórum.