Elmano "puxa para si" questão da segurança pública

Foto: FÁBIO LIMA Posse de Roberto Sá, novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

O governador Elmano de Freitas (PT) empossou ontem o novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá. No evento, o petista fez fala dura no combate à criminalidade no Estado, destacando que o tema passará agora a ser prioridade "política, orçamentária e financeira". Neste sentido, o petista destacou principalmente o reforço no policiamento ostensivo do Estado. "O nosso povo tem que ver nós na rua, tem que ter policial para não deixar ter furto e roubo. E aquele que pratica homicídio nós vamos garantir mais condições para investigar e prender. A segurança pública do Ceará se transforma ainda mais, nesse momento, na prioridade política, orçamentária e financeira", diz. "Na nova fase, bandido será tratado como bandido", conclui Elmano.

Tratamento

Pré-candidato pela oposição, Capitão Wagner (União) disse "querer" que a nova postura dê certo, mas estranhou palavras do governador. "Ele disse que bandido agora será visto como bandido. E como era visto até ontem?".

Outdoor

Um outdoor instalado em Barbalha pelo Sindicato de Trabalhadores de Universidades Federais do Ceará (Sintufce) cobrando negociação do ministro Camilo Santana (PT) com o setor "amanheceu" depredado na segunda-feira.

Outdoor II

O Sintufce repudiou a depredação do outdoor, instalado no momento em que Barbalha recebia o tradicional cortejo do Pau da Bandeira. "Educação federal em greve, Camilo a culpa é sua", dizia a mensagem.

Julinho

Decisão final da Nacional do PT sobre a posição do partido em Maracanaú deve ser definida nesta quarta-feira, às 10h. Reunião aconteceria hoje, mas foi adiada por conta da viagem de Gleisi Hoffmann ao México.

...e Pessoa

Em março, o diretório municipal do partido aprovou apoio à reeleição de Roberto Pessoa (União). Pré-candidato no município, o deputado Julinho (PT) recorre, mas tendência é de manutenção do apoio a Pessoa.

Cultura

A Secult recebe inscrições para o edital Territórios de Criação - Concessão de Bolsas para Mobilidade Formativa. São 34 bolsas para categorias diversas da Cultura, inclusive no Exterior. Inscrições no site da Secult.

Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República EVANDRO LEITÃO com o presidente Lula em Brasília

Lula e Evandro

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) já confirma participação na próxima agenda do presidente Lula (PT) no Ceará. Marcada para ocorrer no Cariri, viagem do petista deve acontecer por volta dos dias 20 e 21 de junho.

SOS RS

O Grupo de Comunicação O POVO está recebendo doações para vítimas das enchentes no RS. Estão sendo coletados alimentos não perecíveis e materiais de higiene pessoal, como fraldas, absorventes, sabonetes líquidos e outros.

Doações

Materiais podem ser entregues na Recepção do O POVO, na Avenida Aguanambi, 282, bairro José Bonifácio, de segunda a sexta-feira, sempre das 7h às 19h. As doações serão entregues pelo O POVO aos Correios.

Horizontais

A deputada Larissa Gaspar (PT) recebe hoje, às 14h, da Câmara Municipal a Medalha Maria da Penha, que homenageia trajetórias ligadas à defesa das mulheres. Data publicada na coluna de ontem estava errada. /// Teatro do Dragão do Mar recebe neste sábado show de artistas cearenses em benefício a vítimas da crise no RS.