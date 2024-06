Julinho sobre Maracanaú: "O que o PT decidir vamos respeitar"

Foto: Junior Pio/Alece Julio César Filho tenta impedir que PT Maracanaú apoie a reeleição de Roberto Pessoa

O deputado estadual Júlio César Filho (PT) afirmou à coluna que irá respeitar caso o Partido dos Trabalhadores (PT) mantenha a decisão de apoiar a reeleição do atual prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (UB), no município. “Aquilo que o partido decidir nós vamos respeitar”, disse.

Apesar de destacar que a decisão será respeitada, Julinho salienta que defende uma candidatura própria do PT na cidade. “O PT de Maracanaú está maduro para apresentar um projeto novo para Maracanaú”, diz.

Ainda em março, o diretório municipal do PT em Maracanaú decidiu apoiar a reeleição do atual prefeito. Julinho e seu grupo político, no entanto, contestam a decisão. O deputado é autor de um recurso que visa impugnar a decisão da executiva municipal petista.

O recurso está parado há semanas por ainda não ter entrado em pauta na comissão colegiada do PT nacional, que é quem toma a decisão final em cidades com mais de 100 mil eleitores.

Perguntando sobre o que faria em caso de confirmação do apoio a Pessoa, Julinho disse que irá conversar com o governador Elmano de Freitas e o ministro Camilo Santana (Educação) sobre sua atuação na campanha.

Em tom conformado, Julinho destaca que mantida a decisão do diretório municipal, o que resta para ele e seu grupo é preparar um novo projeto para o próximo pleito municipal, em 2028.