Câmara irá debater criação de Arie em área cotada para receber o Fortal

Foto: Reprodução/Youtube O POVO Gabriel Aguiar (Psol), vereador de Fortaleza, em participação no podcast Jogo Político

O vereador Gabriel Aguiar (Psol) protocolou ontem um projeto de lei que cria a Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Floresta do Aeroporto, que protegeria como Unidade de Conservação extensa área de vegetação localizada no entorno do aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. A nova Arie envolveria diversos trechos de vegetação nativa da região, compreendendo inclusive o terreno cogitado para receber a edição do Fortal de 2025. A proposta é referendada por um parecer técnico elaborado por dez especialistas nas áreas de Biologia e Ecologia do Ceará. Na justificativa, Aguiar destaca tanto a existência de trechos de Mata Atlântica na região, quanto potencialidades da Arie de atuar como agente de redução dos efeitos da crise climática na Capital.

Arie

Área prevista para a nova Arie inclui terreno de 20 hectares que chegou a ser cotado para realização do Fortal 2024. Após polêmica envolvendo a obra, no entanto, a migração acabou sendo adiada para o próximo ano.

Parecer

Anexado ao projeto, parecer de especialistas destaca que menos de 20% da extensão de Fortaleza permanece hoje como área vegetada ou de superfície aquática. Ação será agora debatida por vereadores de Fortaleza.

Foi longe

Tradicional "point" de políticos, festa de Santo Antônio de Barbalha contou neste ano com presença do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Participação surpreendeu muita gente e gerou todo tipo de especulação.

Sustentável

A Alece promove durante junho, Mês do Meio Ambiente, uma agenda com foco em ações de sustentabilidade. Programação começa hoje, às 8h, com exibição e debate do filme "Solo Fértil" no auditório do Anexo II da Casa.

SOS RS

Dezenas de artistas cearenses, como Rodger Rogerio, Luiza Nobel e Moises Loureiro, se apresentam neste sábado às 19h no Teatro Dragão do Mar, para arrecadar recursos para colegas do Rio Grande do Sul. Ingressos no Sympla.

Na conta

A coluna cobrou e agora reconhece: Prefeitura de Fortaleza começou ontem a pagar artistas que participaram do Festival de Música da Juventude em 2024. Prêmios e cachês devem ser quitados até esta sexta-feira, 7.

Foto: AURÉLIO ALVES Servidores do IJF ameaçam paralisar as atividades

Servidores do IJF cobram Sarto

Servidores do IJF fizeram ontem nova manifestação de olho em reforçar reivindicações de categorias ao prefeito José Sarto (PDT), com direito a "abraço" no hospital. Eles prometem paralisar atividades amanhã caso não recebam retorno da gestão.

Resiliência

A coordenadora nacional da Brahma Kumaris, Luciana Ferraz, realizará palestra em Fortaleza no próximo domingo, 9. Evento ocorre às 17h na sede do movimento na Capital, rua Gonçalves Ledo, 1438, Centro.

Renovação

Fundada na Índia em 1937, a Brahma Kumaris é um movimento espiritual mundial dedicado à transformação pessoal e à renovação. Em Fortaleza, palestra terá o tema "Enfrentando com resiliência os fenômenos naturais".

Lagoa do Papicu



O RioMar Fortaleza realiza nesta sexta-feira, 7, às 8h, a ação "Jogando Limpo com a Lagoa", que irá retirar resíduos do entorno da Lagoa do Papicu. Projeto em parceria com duas associações de catadores de material reciclável da Capital, que ficam com valor revertido com a venda dos resíduos para a indústria de reciclagem.