Evandro confirma presença em evento com Lula no Cariri

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 09-05-2024: Pré-candidato para a prefeitura Evandro Leitão na rádio O POVO CBN (Foto: Yuri Allen/ Especial para O POVO)

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão já confirma presença em evento com o presidente Lula no Cariri. A passagem do presidente pelo Ceará será a terceira em 2024.

Na última visita do presidente ao Estado, para inspecionar obras da Transnordestina em Iguatu em abril, Evandro não esteve presente. A ausência dele e de todos os outros quatro pré-candidatos petistas chamou atenção, chegou a ser ventilada uma espécie de “acordo” para que o clima de acirramento interno não se tornasse o centro da visita de Lula.

Agora legítimo candidato, Evandro confirmou presença à coluna durante evento de posse do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, nessa segunda-feira, 3.

“Estarei presente acompanhando o presidente. Até porque ele irá, certamente, anunciar muitas coisas boas para o nosso Estado”.

Terceira visita de Lula ao Ceará em 2024

A visita de Lula marcará a terceira vinda do presidente ao Ceará em seis meses, em janeiro o presidente participou do lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza.

Em abril visitou obras da Transnordestina no município de Iguatu, na região Centro-Sul cearense. A visita agora é ao Cariri, região em que nasceu o ministro Camilo Santana (Educação). Ainda sem data certa, a vinda deve ocorrer entre os dias 20 e 21 de junho.

O petista e deputado estadual De Assis Diniz afirma que além do Cariri o presidente pode passar por outra região, mas ainda é algo incerto. Ele atesta que a visita é “institucional”, mas pontua que “evidentemente haverá agenda política”.

O PT tem pré-candidatura nos três maiores municípios do Cariri, em Juazeiro do Norte o deputado estadual Fernando Santana foi escalado para tentar impedir a reeleição de Glêdson Bezerra (Podemos). Em Barbalha, o agora petista Guilherme Saraiva irá para a reeleição.

Já no Crato, o sucessor de Zé Ailton Brasil (PT), atual prefeito e que não pode concorrer à reeleição por já estar em seu segundo mandato consecutivo, ainda é incerto. O vereador petista Pedro Lobo aparece como favorito, mas Rondinele Brasil (PT), chefe de Gabinete Adjunto da Prefeitura do Crato, também pleiteia indicação.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO