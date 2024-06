Larissa Gaspar recebe Medalha Maria da Penha da Câmara Municipal

Foto: Evelyne Freitas/Divulgação Larissa Gaspar recebeu homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza

A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) recebeu na tarde desta terça-feira, 4, a Medalha Maria da Penha, concedida pela Câmara Municipal de Fortaleza a personalidades que se destacam na defesa dos direitos das mulheres da Capital.

“Quem acompanha o trabalho da Larissa, sabe que ela tem um trabalho efetivo em defesa das mulheres. É uma parlamentar que, mesmo antes de ser vereadora, já estava nas lutas sociais e já se colocava nessa condição de lutar junto com as mulheres, contra toda forma de violência. Ela mesma sofreu violência política de gênero e transformou em luta”, disse a vereadora Adriana Almeida (PT), que propôs a homenagem.

A própria Larissa destacou a medalha como momento de “coroação” de sua trajetória política. “É muita alegria poder receber esse reconhecimento da Casa, onde fui vereadora de Fortaleza por dois mandatos. É um reconhecimento pela nossa luta pela garantia dos direitos das mulheres, da nossa emancipação, da eliminação de todas as formas de violência e de uma vida digna e, verdadeiramente, livre”, disse.

Evento de entrega da homenagem foi realizado no plenário da Câmara Municipal e contou com a presença de diversas autoridades. Entre elas participaram do ato o assessor especial para Assuntos Municipais do Governo do Ceará, Artur Bruno, a defensora pública Michele Cândido Camelo, a diretora do Centro de Humanidades da Unilab, Luma de Andrade, e o superintendente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho.

Advogada e fiscal de carreira da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), Larissa Gaspar já atuou como vereadora de Fortaleza por dois mandatos, em 2016 e 2020. Em 2022, a petista foi eleita deputada estadual. Atualmente, Gaspar ocupa o cargo de procuradora adjunta da Procuradoria Especial da Mulher da Casa.