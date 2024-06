Acrísio Sena desiste de candidatura a vereador em Fortaleza

Foto: JÚLIO CAESAR Acrisio Sena

O ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Acrísio Sena (PT), desistiu de concorrer ao mandato de vereador do município. O atual presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) presidiu a Casa durante os dois anos finais da gestão de Luizianne Lins (PT).

Acrísio atribuiu a desistência “a compromissos firmados e projetos estruturantes em andamento”. O ex-vereador disse que irá continuar sua missão à frente do Centec. Em entrevista à coluna, Acrísio destacou ter muitas entregas do Centec para o semestre e por isso optou por continuar a jornada na presidência do instituto.

Sena reforçou que está tudo pacificado dentro do PT e sua desistência não causou incômodo ou mal estar. Ele era apontado, ao lado de Júlio Brizzi, como um dos maiores puxadores de votos que a chapa petista à Câmara de Fortaleza teria.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO