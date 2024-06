Elmano diz que "sensação de insegurança muito forte" pesou em mudança na SSPDS

Foto: FERNANDA BARROS Governador Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou nesta quarta-feira, 5, que o Governo do Ceará deverá anunciar, em breve, novas medidas da gestão para a área de Segurança Pública. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o petista também justificou recente mudança na área, que passou nesta semana a ser chefiada pelo secretário Roberto Sá.

“Quero agradecer ao ex-secretário Samuel (Elânio). Ele deu o melhor de si, fizemos avanços, mas, efetivamente, os índices não corresponderam ao que nós gostaríamos, e nós passamos a ter uma sensação de insegurança muito forte, o que exigiu que nós fizéssemos a mudança”, destacou Elmano.

Esta foi a primeira vez que Elmano mencionou diretamente o ex-titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), exonerado do cargo na última segunda-feira, 3. Samuel Elânio deixou o cargo poucos dias após se envolver em polêmica ao classificar índice de homicídios do Estado como "razoável". Na transmissão, o governador também destacou novas ações da pasta.

“Daqui a alguns dias vamos anunciar novas medidas. O secretário já está trabalhando, indo para a rua, encontrando com a tropa”, diz. As afirmações foram feitas no momento em que Elmano comentava a posse de Roberto Sá na SSPDS.