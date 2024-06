Lula virá a Fortaleza autorizar obras de hospital e Campus Iracema, diz reitor da UFC

Foto: AURÉLIO ALVES IGUATU, CEARÁ, BRASIL- 05.04.2024: Presidente Lula vai a Iguatu assisnar a ordem de serviços das obras do ramal do salgado e visitar as obras da transnordestina, linha ferrea. (Foto: Aurélio Alves/ O POVO)

O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, afirmou nesta quarta-feira, 5, que o presidente Lula (PT) pode vir a Fortaleza na terceira semana de junho para uma série de agendas com a instituição. Entre compromissos, estaria a autorização das obras do Campus Iracema e do novo hospital da universidade no Porangabuçu.

A informação foi repassada por Custódio a servidores da UFC na tarde desta quarta-feira, 5, durante reunião com o comando de greve da instituição. Segundo Custódio, a universidade também articula com o cerimonial da Presidência da República a entrega para Lula de um título de doutor Honoris Causa aprovado pelo Conselho Universitário da UFC.

No final de maio, Elmano de Freitas (PT) já havia confirmado passagem de Lula pelo Ceará em junho. O governador, no entanto, confirmou agenda do presidente apenas no Cariri. Na fala desta quarta-feira, Custódio sinalizou que a agenda com a UFC aconteceria antes de Lula seguir para outro município do Interior do Estado.

Articulado há vários anos, o Hospital de Alta Complexidade do Porangabuçu é previsto para substituir e atualizar o Hospital Universitário Walter Cantídio, abrigando um centro de tratamento de doenças raras e complexas, um centro de reabilitação, um centro de transplante de alto porte tecnológico e um centro de simulação de tecnologias médicas.

Já o Campus Iracema prevê novas instalações da UFC na Praia de Iracema, que seriam instaladas nas proximidades do Poço da Draga. A estrutura, que funcionaria inclusive no terreno do antigo Acquario Ceará, incluiria nova sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), atualmente localizado na avenida da Abolição.