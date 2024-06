Sarto: Novos guardas armados reforçarão policiamento de áreas movimentadas

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Prefeito José Sarto na rádio O POVO CBN

O prefeito José Sarto (PDT) detalhou ontem projeto da Prefeitura de Fortaleza que irá comprar 400 novas armas de fogo para ampliar contingente armado da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Segundo o prefeito, o Grupo de Operações Especiais da corporação já possui hoje 200 armas de fogo e 800 agentes capacitados para o uso de armamento letal. Com a nova ação, a ideia é que o contingente "dobre", passando para 1.600 guardas com acesso a 600 armas. O plano, destaca o prefeito, seria dividir agentes em escalas para que eles atuem em áreas de grande circulação de Fortaleza. "Como a Lagoa de Messejana, o parque Rachel de Queiroz, a Beira-Mar, escolas e parques urbanos, lugares onde há grande movimentação e tenha patrimônio público", exemplifica.

Reviravolta

"Não basta apenas construir areninhas", diz Sarto em vídeo divulgando a ação. Curiosamente, o mesmo argumento era usado pela oposição de direita para criticar gestão de seu antecessor, Roberto Cláudio (PDT), na segurança.

Estado

Elmano de Freitas (PT) fez ontem primeira citação pública ao ex-secretário Samuel Elânio (SSPDS) desde mudança na pasta. "Deu o melhor de si, fizemos avanços, mas, efetivamente, os índices não corresponderam", disse.

Mudanças

"Passamos a ter uma sensação de insegurança muito forte, o que exigiu que nós fizéssemos a mudança", continua. Com novo secretário, Elmano promete anúncio de novas medidas na área nos próximos dias.

José Frota

Servidores não médicos do IJF prometem paralisar atividades hoje às 8h. Eles cobram contraproposta de José Sarto sobre pleito por reestruturação de carreiras, defasadas desde 2007. Negociação não anda há mais de um mês.

Sem imposto

A CDL Jovem realiza hoje a 18ª edição do Dia Livre de Impostos, com descontos de até 70% em diversas lojas dos shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Shopping Eusébio. Cerca de 300 empresas participam.

Desamparo

Imóvel desocupado na esquina das ruas José Vilar e Carvalho Lima, na Aldeota, tem tirado o sono de moradores do entorno. Sem uso, a área virou ponto de acúmulo de lixo e de venda e consumo de drogas.

Lula terá agenda com a UFC

O reitor da UFC, Custódio Almeida, anuncia: Lula virá a Fortaleza na 3ª semana de junho. Na agenda, está a autorização de obras do Campus Iracema e do novo hospital do Porangabuçu. Reitoria tenta "encaixar" entrega de Honoris Causa a Lula na agenda.

Tomando...

Autorizada há mais de um mês, CPI da Câmara Municipal que irá investigar aplicativos de transporte de passageiros enfim foi instalada ontem na Casa. Presidência do grupo ficará com Márcio Martins (União), autor do pedido.

...forma

Já relatoria da comissão ficará com Luciano Girão (PDT). Outras duas CPIs já autorizadas na Casa, uma para investigar prestação de serviços da Cagece e outra para fiscalizar a Enel, ainda aguardam instalação.

Horizontais

Docentes da UFC se reúnem nos jardins da reitoria hoje, às 15h, para definir rumos da greve da categoria. /// A Casa Nazaré, instituição que acolhe idosos vulneráveis há mais de 80 anos em Fortaleza, começa a organizar seu Arraiá Solidário 2024, marcado para 20 de julho. Ingressos e mais informações no WhatsApp 99401 1456.