Sarto reforça Guarda Municipal armada: "Se Estado não é capaz de fazer o mínimo"

O prefeito José Sarto (PDT) partiu para o ataque ao governador Elmano de Freitas (PT) e sua gestão. Em vídeo publicado nesta quarta-feira, 5, Sarto afirmou que “quem deveria cuidar da segurança das nossas famílias é incapaz de cumprir o seu papel”.

O prefeito anunciou na última semana que irá armar a Guarda Municipal de Fortaleza. Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta quarta-feira, 5, Sarto reforça a proposta, mas responsabiliza também o Estado pela mudança. “Se o Governo do Estado não é capaz de fazer o mínimo, a Prefeitura de Fortaleza vai fazer o máximo contra a violência”, afirma.

Vídeo de Sarto acaba sendo também o mais claro aceno feito pelo pedetista, até agora, ao eleitorado bolsonarista. "Não basta apenas construir areninhas", diz o prefeito, repetindo crítica que sempre foi feita ao seu antecessor, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), por políticos do campo da direita.

"Na última década, nós passamos a conviver com episódios chocantes de violência, porque quem deveria cuidar da segurança das nossas famílias é incapaz de cumprir o seu papel. Cabe ao Governo do Estado enfrentar as facções, combater o crime organizado. Mas, lamentavelmente, esse governo é hoje parte do problema, e não da solução", diz ainda o prefeito.

Nos últimos meses o prefeito adotou postura ativa nas críticas à insegurança que assola Fortaleza e o Estado, criticou publicamente o ex-secretário de Segurança Pública, Samuel Elânio, e colocou em cheque o novo secretário, Roberto Sá.

“O Ceará é o novo Rio?”, indagou o prefeito fazendo referência à passagem de Roberto Sá pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro.



